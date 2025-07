Mini vilão? Simbá 'vive para perturbar' filho de Candinho na novela das 6

Arthur Yera, 9, integra o elenco de "Êta Mundo Melhor!" como Simbá, um dos meninos do orfanato de Zulma (Heloísa Périssé). Na trama, ele apronta maldades contra Samir (Davi Malizia), o filho perdido de Candinho (Sergio Guizé).

Em entrevista a Splash, ele conta que o mini vilão ainda vai "perturbar" muito Samir, mas a rivalidade é só em cena: nos bastidores, Arthur e Davi são amigos. "Em cena Simbá, vive pra perturbar Samir. Eles vivem se estranhando e Simbá conta tudo que ele faz pra Dona Zulma. Mas fora de cena é tudo bem diferente, a gente é muito amigo, brinca bastante, dentro e fora da Globo".

Somos amigos de verdade. Foi uma conexão muito boa desde o início porque nós gostamos das mesmas coisas, então nos divertimos muito mesmo.

No capítulo de hoje, Simbá vai dedurar Samir a Zulma. Ele dirá que o colega de orfanato fugiu. Isso acontece após ele matar a charada da novela e descobrir que Samir é o filho de Candinho.

Em cenas que foram ao ar recentemente, Simbá disparou a Samir: "[Você] Nunca vai achar o seu pai, Samir. Nunquinha."

Davi Malizia e Arthur Yera nos bastidores de 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Arquivo pessoal

O ator mirim descreve Simbá como um personagem com personalidade forte. "Vive arrumando confusão, quer ser o centro das atenções, adora mandar e dá até nó em adulto. No fim, ainda faz aquela cara com sorriso maroto que rende boas risadas. Espero que ele seja daqueles personagens que as pessoas amam odiar, mas depois vão torcer por ele, porque ele só quer ser amado e ter uma vida melhor".

Além da parceria com Davi Malizia, Arthur se diverte nos bastidores ao lado do elenco adulto, com quem divide várias cenas. "O elenco adulto é maravilhoso. Eu contraceno muito com a Heloísa Perissé (Zulma), Evelyn Castro (Zenaide), Rainer Cadete (Celso) e Eriberto Leão (Ernesto), mas também tenho cenas com o Sérgio Guizé, a Larissa Manoela, entre outros. Eles ajudam muito e fazem a maior bagunça com a gente".

Ele conta que o público pode esperar "mais confusão e travessuras" na trajetória de Simbá na novela de Walcyr Carrasco. "Vocês não podem perder porque os próximos capítulos de Simbá estão sensacionais! Só tenho uma coisa pra dizer: ele não veio ao mundo a passeio, não. Simbá tá chegando com tudo nos próximos capítulos".

Arthur Yera integra o elenco de 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Divulgação

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.