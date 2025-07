Davi Brito troca lentes dentárias após críticas: 'O sorriso não era meu'

Após se tornar alvo de críticas nas redes sociais pelo visual artificial das lentes de resina que usava nos dentes, Davi Brito, campeão do BBB 24, decidiu renovar completamente o sorriso.

O que aconteceu

O ex-motorista de aplicativo investiu em um novo tratamento odontológico estético. O baiano substituiu as antigas lentes por modelos de porcelana, que garantem um aspecto mais natural e sofisticado.

Eu já tinha colocado lentes, mas o sorriso não era meu. Era exagerado, desproporcional e virou até motivo de piada. A verdade é que mesmo não levando tantas críticas a sério, um pouco da minha autoestima foi junto.

Davi Brito comentou nas redes sociais

Mais confiante com o novo visual, o ex-BBB celebrou o resultado da mudança. "Hoje eu me olho no espelho e me reconheço. Que experiência incrível", comemorou.