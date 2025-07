Homem puxado por colar: entenda a máquina de ressonância e seus riscos

Um homem de 61 anos morreu após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética depois de entrar na sala usando um grande colar metálico. As informações são da agência de notícias Associated Press. A seguir, entenda como o aparelho funciona e quais os riscos.

Como funcionam as máquinas de ressonância

Aparelho cria campo magnético que interage com prótons de elementos presentes no nosso corpo. Um exemplo é o hidrogênio, que está em cerca de 70% do nosso organismo.

Quando o exame começa, os prótons se alinham. Depois disso, é emitido um pulso externo de radiofrequência que causa uma variação no fluxo magnético dentro do aparelho. Essa variação induz uma corrente elétrica, gerando um sinal que é captado, tratado e transformado em imagem.

Exame traz imagens precisas. Ressonância analisa tecidos moles e áreas com a presença de substâncias como gorduras, água e sangue, produzindo imagens precisas dessas regiões.

A máquina é usada para analisar órgãos internos e tecidos de maneira detalhada. Por meio da ressonância, é possível obter imagens detalhadas de nossas entranhas, o que é algo fundamental para investigar possíveis problemas de saúde e adotar um tratamento adequado.

Médicos analisando exame de ressonância magnética em tela de computador Imagem: Getty Images

'Imã gigante' exige cuidados

Aparelho de ressonância é como um imã gigante. Por isso, há cuidados fundamentais antes de fazer o exame: não é permitida a presença de objetos de metal, como brincos, piercings, jaquetas com botões metálicos, colares, calças com zíper, grampos de cabelo, relógio, entre outros.

Algumas pessoas não podem fazer o exame. Em geral, quem tem implantes metálicos e/ou eletrônicos, como marcapassos, stents e pinos não pode ser submetido à ressonância — em alguns casos, pode ser possível após avaliação médica. No caso das gestantes, recomenda-se evitar a ressonância antes das 12 semanas de gestação.

Locais de exame oferecem roupa específica. A ideia é que o paciente possa se despir por completo e garantir que nada metálico irá interferir.

Homem que morreu entrou no local com uma corrente de 9 kg. Isso não deveria ser permitido. Segundo a esposa, que ele acompanhava, o marido usava o objeto como uma forma de treinar musculação e já teria conversado sobre isso com o técnico em outras idas à clínica. "Não foi a primeira vez que aquele cara viu aquela corrente'', contou.

Precisa sempre de contraste?

Não, isso depende do paciente e do objetivo da investigação. Uma vez na circulação sanguínea, ele melhora a resposta ao campo magnético, o que ajuda a produzir imagens mais nítidas e detalhadas.

Contraste deve ser evitado quando a pessoa tem hipersensibilidade. O contraste é um líquido de aplicação intravenosa que, normalmente, é constituído de um metal raro chamado gadolínio.

* Com informações de reportagem publicada em 22/07/2021 e do site do Drauzio Varella.