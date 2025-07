Com roteiraço, 'Ruptura' sai na frente no Emmy; veja favoritos ao prêmio

De todas as produções indicadas ao Emmy 2025, há uma que se destaca: a segunda temporada de "Ruptura", que recebeu 27 indicações (incluindo melhor série, roteiro e direção em drama).

A série de ficção científica acompanha a vida de funcionários de uma empresa que foram submetidos a um procedimento para separar suas memórias pessoais das memórias de trabalho.

Thiago Stivaletti, convidado do Plano Geral desta quarta-feira, avalia a temporada como "incrível" e "ainda melhor do que a primeira". "Ela voltou entregando quase todas as respostas de questões que ficaram abertas. Tem episódios delirantes e incríveis", avalia. "O Emmy foi preciso nessas indicações".

"É muito merecido. O roteiro está incrível e é um roteiraço —o melhor do ano", completa Stivaletti. A jornalista Flavia Guerra acrescenta que, apesar de "delirante", esta foi sua série favorita do ano. "'Ruptura' é genial", avalia. "É uma obra prima".

O Emmy 2025 ainda destacou produções de sucesso como "Pinguim" (24 indicações), "White Lotus" e "O Estúdio" (23 indicações cada). Esta última, Vitor Búrigo classifica como uma tentativa "arriscada" que resultou em um acerto "genial".

A série acompanha um estúdio cinematográfico de Hollywood que luta para sobreviver em um mundo repleto de desafios à arte. "A HBO teve recorde de indicações, mas as duas séries mais fortes do ano —'Ruptura' e 'O Estúdio' — vieram da Apple. Foram menos indicações, mas um ano marcante para a Apple", avalia Stivaletti.

Além da análise sobre a premiação, o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

'Um Lobo entre os Cisnes' estreia

Estreia amanhã "Um Lobo entre os Cisnes", uma cinebiografia sobre Thiago Soares, jovem do subúrbio carioca que vingou no balé clássico e alcançou o estrelato sob a tutela de seu mentor, Dino Carrera.

Flavia Guerra, que já assistiu ao longa, elogia a história e a produção sobre o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. "É um filme lindo por vários motivos: um belo drama biográfico sobre uma figura brasileira que é uma das maiores do mundo no balé clássico", diz. "O filme mostra o comecinho dessa carreira".

É um drama bom, clássico e bem feito, com um diálogo incrível com o público jovem. Flavia Guerra

Darío Grandinetti, que já trabalhou com Pedro Almodóvar em "Fala com Ela", é o responsável por interpretar o mentor de Thiago. "Ele é maravilhoso, então tudo o que ele faz já ganha uma dignidade", acrescenta Flavia.

O grande destaque, no entanto, vai para o protagonista, interpretado por Matheus Abreu. Até os testes para o filme, o ator nunca havia tido contato com o balé, embora dance no filme —ainda que utilize dublê em algumas cenas.

Não tinha nenhuma experiência com dança, mas muita vontade de viver toda essa trajetória que o Tiago passa --e que também combina com a minha, já que Thiago veio do hip hop e o balé chegou mais tarde.

Matheus Abreu em conversa com a imprensa

'Monsieur Aznavour': filme expõe dramas de Aznavour

Após ganhar as telas de cinema na Europa, "Monsieur Aznavour" (Mehdi Idir) chega às salas brasileiras amanhã revelando curiosidades sobre a vida e carreira do cantor francês Charles Aznavour.

Vitor Búrigo avalia cinebiografia como "clássica", acompanhando os altos e baixos da vida do artista cuja trajetória musical durou cerca de 80 anos. "É muito interessante ver essa trajetória e tanta coisa que 'deu errado' antes de 'dar certo'", avalia. "Este é um dos maiores nomes da música".

Flavia Guerra destaca os dramas familiares do cantor —especialmente durante a 2ª Guerra Mundial e a perseguição aos judeus. "Eles tiveram uma vida difícil, de privações, então você vai entendendo as canções e a obsessão que Aznavour tinha por fazer sucesso e ser 'provedor'. A música dele ganha uma nova intenção", diz. "Este é um drama clássico e muito bem construído".

É um filme de nostalgia, com momentos musicais icônicos, (...) que faz uma bela homenagem a um nome que marcou gerações —e segue marcando. Vitor Búrigo