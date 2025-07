Carro de influencer roda em pista molhada, derruba poste e fica destruído

O carro de luxo do influenciador Artur Buarque, famoso nas redes sociais como Galeroso, ficou destruído após derrapar em uma pista molhada e derrubar um poste, na tarde de hoje, em Olinda (PE).

O que aconteceu

O vídeo divulgado pelo influenciador mostra que o motorista do carro perde o controle após uma ultrapassagem. Em seguida, o veículo roda na pista molhada, bate com violência e destrói um poste.

O automóvel era uma BMW modelo M2, não tinha segura e tem preço de mercado na casa dos R$ 450 mil. Um funcionário estava na companhia de um amigo no momento que perdeu o controle do veículo. Ambos tiveram ferimentos leves.

A vontade de chorar é inevitável.

Galeroso, em vídeo publicado no Instagram

Carro do influenciador Galeroso fica destruído após bater em poste Imagem: Divulgação/galeroso

O acidente ocorreu, na tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Carlos de Lma Cavalcanti, no bairro de Rio Doce, em Olinda. As imagens divulgadas pelo influenciador informam que a colisão aconteceu às 13h.

Chovia bastante no momento do acidente. Uma mulher que andava do outro lado da rua presencia o acidente, mas sai correndo assustada dada a violência da batida do carro no poste.

Nos stories, Galeroso disse que não estava no carro e o acidente aconteceu após o veículo deslizar em uma poça d'água. Ele explicou que não colocou seguro no veículo por não ter hábito de andar com ele.

Acabei de receber a pior ligação da minha vida. A pior de todas. Nunca imaginei que alguém ia me ligar falando isso [...]. Eu não saía com o carro, família. O cara vai colocar um seguro no carro que o cara não anda? Nunca vi isso na minha vida.

Galeroso

Momento da colisão do carro de Galeroso com o poste em Olinda Imagem: Divulgação/galeroso

As imagens divulgadas pelo influenciador digital mostram que a batida causou danos em todo o carro, principalmente, na parte da frente. O lado do motorista ficou destruído e o parabrisa precisará ser trocado.

O funcionário de Galeroso, identificado como Victor Hugo, disse que não estava correndo na hora do acidente. Ele ainda afirmou que ficou com uma ferida na mão esquerda.

"Não foi correndo, não. Estava em 50 [quilômetros por hora] mais ou menos. Mas tem uma poça d'água [...] e, quando passou ali, a tração traseira deu uma rodada", disse.

Artur Buarque, o Galeroso, tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ele é famoso por dividir conteúdos de promoções de casas de apostas e um trabalho na ONG Resgate da Vida.