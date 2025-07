Carolina Dieckmann mostra retorno às gravações de 'Vale Tudo' após morte de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann retomou suas atividades profissionais nesta quarta-feira, 23, após a morte da cantora Preta Gil, ocorrida no último domingo, 20. A artista retornou dos Estados Unidos no mesmo dia da morte da amiga e, desde então, tem compartilhado com o público momentos do processo de retorno à rotina.

Pelas redes sociais, Dieckmann mostrou parte da preparação para um dia de gravações da novela Vale Tudo, incluindo o uso de um acessório com gelo para aplicar água congelada no rosto, prática utilizada como recurso para reduzir o inchaço facial.

Na publicação, a atriz também indicou que o retorno à personagem Leila, tem feito parte da retomada do cotidiano."Leilinha me obrigando a levantar", escreveu.

Uma amizade marcada por cumplicidade e irmandade

A relação entre Preta Gil e Carolina Dieckmann extrapolava os bastidores da fama. As duas se conheceram por meio da cantora Ivete Sangalo, que também era amiga de ambas. No programa Mais Você, da TV Globo, em agosto de 2023, Carolina relembrou com bom humor o início da amizade, revelando que havia uma espécie de ciúme mútuo antes do primeiro encontro planejado por Ivete. O carinho cresceu rapidamente e se consolidou em uma amizade que se manteve pública, intensa e sincera.

A atriz sempre se mostrou presente durante o processo de tratamento de Preta, conforme descrito na biografia Preta Gil: Os primeiros 50. Momentos antes de Preta morrer, Carolina publicou uma foto com a cantora e escreveu: "Preta é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento", celebrando o Dia do Amigo.

Em um vídeo exibido no mesmo programa da TV Globo, Preta também homenageou a amiga, descrevendo-a como um "presente de Deus" e agradecendo pela presença constante durante os meses mais difíceis de sua vida. "Ter você nesses últimos oito meses de luta é um acalanto", disse a cantora na ocasião.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no domingo, 20, em Nova York, dois anos e meio após anunciar o início de um tratamento contra o câncer no intestino que causou comoção no País. Ela estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental. Nesse período, recebeu a vista de amigos e familiares.