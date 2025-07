Ator da Marvel celebra por se safar de avião com turbina em chamas

Frank Grillo, 60, o Ossos Cruzados em dois filmes do Capitão América e o general Richard Bill 'Rick' Flag em "Superman", saiu ileso de um pouso de emergência do avião.

O que aconteceu

Grillo era um dos 226 passageiros que estavam no voo 446 da Delta, em que uma das turbinas pegou fogo. O voo aconteceu no dia 18 e saiu de Los Angeles com destino a Atlanta.

Ele compartilhou o vídeo do acidente e se mostrou grato ao piloto. "Felizmente, o nosso piloto conseguiu nos trazer de volta ao aeroporto de Los Angeles em segurança", escreveu no Story do Instagram.

O ator criticou a companhia aérea, no entanto. "A Delta fez pouquíssimo depois do pouso para ajudar os passageiros. Me ofereceram um voucher de 12 dólares. Serviço nojento. Vocês deviam ter vergonha".

Frank Grillo em cena de "Capitão América: Guerra Civil" Imagem: Reprodução

A Administração Federal de Aviação tem uma investigação em andamento para entender o que causou o acidente.

Veja o momento em que a turbina pega fogo