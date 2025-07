As 9 Vidas de Ozzy Osbourne: saiba onde assistir ao documentário do cantor

O documentário "As 9 Vidas de Ozzy Osbourne" retrata os altos e baixos da vida do lendário vocalista do Black Sabbath, desde a infância até os desafios da carreira solo. A produção está disponível no UOL Play. O cantor morreu ontem aos 76 anos.

Onde assistir 'As 9 Vidas de Ozzy Osbourne'?

Lançado em 2020, o filme está disponível para assistir no UOL Play, através do canal A&E. Dirigido por R. Greg Johnston, o documentário tem cerca de uma hora e meia de duração e combina imagens de arquivo com entrevistas inéditas para mostrar não apenas o astro do rock, mas também o homem por trás do personagem.

O documentário traça um retrato íntimo da vida e carreira de Ozzy Osbourne. Com depoimentos do próprio cantor, de familiares e de músicos como Rob Zombie e Marilyn Manson, "As 9 Vidas de Ozzy Osbourne" explora desde a juventude difícil do artista em Birmingham até sua ascensão como ícone do heavy metal, passando pelos excessos, polêmicas e recomeços ao longo das décadas.

Mais do que uma biografia musical, a produção mergulha nos dilemas pessoais enfrentados por Ozzy. O documentário aborda questões como dependência química, saúde mental, diagnósticos médicos recentes e o impacto da fama na vida familiar, revelando um lado mais vulnerável e humano do "Príncipe das Trevas".

A morte do astro

A informação da morte de Ozzy foi revelada por sua família.

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento.

Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.

A morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o Back to the Beginning, um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.