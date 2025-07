Por que RH vista em suposta traição no show do Coldplay não foi demitida?

O CEO da Astronomer, Andy Byron, renunciou ao cargo após ser flagrado em suposta traição num show do Coldplay. Kristin Cabot, a mulher que estava com ele, foi suspensa da empresa. No entanto, pelo menos até o momento, não perdeu o cargo.

O que aconteceu

É difícil demitir um funcionário por esse motivo, diz advogada. Em entrevista ao jornal New York Post, Nicole Brenecki explicou: "Você não pode demitir alguém só porque as manchetes são feias".

Provavelmente há contratos, investigações internas e questões legais. Nicole Brenecki

Kristin Cabot é chefe do RH da empresa. "Se o RH permitiu o que aconteceu no show do Coldplay, e se houver documentos comprovando isso, provavelmente alguém será demitido. Só talvez demore alguns dias", completou a advogada.

A Astronomer abriu uma investigação interna. Ambos foram suspensos no dia em que a investigação foi aberta, e alguns dias depois Andy Byron foi afastado do cargo.

Um novo CEO já assumiu o cargo dele. Peter DeJoy comentou o escândalo no LinkedIn da empresa: "[A Astronomer] já enfrentou tempestades antes, e esta não é diferente — eles vão se recuperar, e os negócios continuam como sempre!"