Preta Gil será velada em cerimônia aberta no Rio; saiba data, hora e local

De Splash, no Rio

Preta Gil será velada em cerimônia aberta ao público na sexta-feira, no Theatro Municipal do Rio, região central da cidade.

O velório acontecerá durante a manhã, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação nas redes sociais.

A cantora morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino. O corpo de Preta segue sem previsão para repatriação, já que a cantora morreu nos Estados Unidos e terá as cerimônias fúnebres no Brasil.