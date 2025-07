'Proibido comer morcegos': como foi show de Ozzy Osbourne no primeiro RiR?

Ozzy Osbourne, que morreu hoje aos 76, esteve na primeira edição do Rock in Rio. O cantor da banda britânica de heavy metal Black Sabbath teve uma passagem pelo Brasil marcada por veto, divisão e apresentações inesquecíveis.

Como foi o show de Ozzy no RiR?

Ozzy Osbourne fez sua estreia em palcos brasileiros em 16 de janeiro de 1985. A banda, contratada para realizar dois shows no Rock in Rio, contava com Jake E. Lee (guitarra), Bob Daisley (baixo) e Tommy Aldridge (bateria).

Segundo Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, Ozzy foi o primeiro artista a assinar contrato com o festival. Ele subiu ao palco nos dias 16 e 19 de janeiro, em plena fase "Bark at the Moon", para apresentação para mais de 100 mil pessoas.

Após a polêmica de morder um morcego em um show nos Estados Unidos, em 1982, o contrato da banda Black Sabbath com o Rock in Rio continha cláusula que garantia que Ozzy não machucaria animais.

Curiosamente, um dos shows da banda britânica no Rio de Janeiro contou com o público jogando uma galinha no palco. O Príncipe das Trevas, no entanto, cumpriu o contrato e o animal saiu vivo.

Ambos os shows com Ozzy no vocal contou com músicas clássicas como "Crazy Train" e "Paranoid". Fã de futebol, o Príncipe das Trevas ainda subiu ao palco da primeira edição do Rock in Rio com a camisa do Flamengo.

Roberto Medina, presidente do Rock In Rio, afirmou que "Ozzy era uma personalidade singular". "Esteve conosco logo na primeira edição do Rock in Rio, na lama", recordou ele, acrescentando que a clausula proibindo o músico de comer morcegos foi um pedido de uma associação de proteção aos animais.

E, repara só, Ozzy foi o primeiro que fechamos, em 1985. Sua primeira de muitas vindas ao Brasil. Aqui era Flamenguista, como eu. Sua trajetória será sempre lembrada. Roberto Medina

at Rock in Rio on Jan 16, 1985 #fbf pic.twitter.com/rurmsNRREc ? Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 16, 2015

Ozzy Osbourne ainda retornou ao Brasil em outras cinco vezes. Ele se apresentou no Monsters of Rock duas vezes (1995 e 2015) e passou em turnê no país nos anos 2008 (com shows em São Paulo e Rio de Janeiro), 2011 (com shows em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) e 2018 (com apresentações em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio).