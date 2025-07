Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Ozzy Osbourne, líder do Black Sabbath e um dos vocalistas de rock mais icônicos de todos os tempos, morreu aos 76 anos. A informação foi revelada por sua família.

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento.

Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.

A morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath pela primeira vez desde 2005, para o Back to the Beginning, um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.

Estou de cama há seis anos, e vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração. Ozzy Osbourne durante a última apresentação

Príncipe das Trevas foi soberano no rock

Ozzy nasceu em uma família pobre em Birmingham, no Reino Unido, e teve uma juventude difícil. Filho de dois operários, também trabalhou em fábricas até começar a se dedicar à música. Ele foi abusado sexualmente na infância, deixou a escola por dificuldades com a dislexia e chegou a passar seis semanas preso por roubo.

No final dos anos 60, formou uma banda com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. O grupo chegou a se chamar Polka Tulk Blues Band e Earth antes de ser batizada de Black Sabbath. O nome foi inspirado pelo título do filme de terror homônimo, dirigido por Boris Karloff.

O primeiro álbum, lançado em 1970, foi um sucesso de vendas nas paradas americanas e britânicas. Os primeiros discos do grupo são considerados "pedras fundamentais" do heavy metal, com faixas emblemáticas como "The Wizard", "Iron Man" e "War Pigs".

Em 1979, Ozzy foi demitido do Black Sabbath em razão do seu vício em drogas e álcool. Ele foi substituído por Ronnie James Dio e, mais tarde, outros vocalistas, como Ian Gillan. Ozzy voltou à banda em 2013 para o lançamento do álbum "13".

Fora do Black Sabbath, Ozzy também teve uma carreira solo frutífera. "Crazy Train", "No More Tears", "Bark at the Moon" e "Mama I'm Coming Home" estão entre os maiores sucessos de seus álbuns solo. "Ordinary Man", seu último disco, lançado em 2020, contou com a colaboração de artistas como Post Malone, Travis Scott e Elton John.

O astro do rock acumulou várias controvérsias ao longo da vida, como a ocasião em que mordeu a cabeça de um morcego. Em 1982, durante um show nos EUA, um fã jogou um morcego morto no palco. Ozzy achou que o morcego era falso e deu uma mordida na cabeça. Ao perceber que era um animal de verdade, cuspiu os pedaços do animal imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra a raiva. Mais tarde, disse apenas que o morcego "não tinha gosto de nada, só estava frio".

*Esta matéria está sendo atualizada em tempo real.