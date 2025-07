Ozzy Osbourne 'cantou' repórter brasileira há 10 anos: 'Suba ao meu quarto'

Ozzy Osbourne, 76, virou notícia no Brasil em 2015, ao flertar com a repórter Mônica Apor nos bastidores de um show que fez no país.

O que aconteceu

Questionado pela repórter brasileira sobre seu sex appeal, o cantor a convidou para conferir a si mesma a 'origem' desse atributo. "Fomos à coletiva de imprensa, eu estava grávida e levei a almofada do boneco do Ozzy que eu ia dar para o meu filho, para ele autografar, mas ele entendeu que era presente! Amou e levou embora. [risos] Nessa mesma coletiva, quebramos o gelo e perguntamos como ele conseguia ser tão sexy no palco. A resposta? 'Suba ao meu quarto e veja'", recordou ela, em post feito no Instagram no início deste mês.

Uma foto tirada entre Mônica e Ozzy, inclusive, sugeria uma tentativa do cantor de beijá-la — o que, segundo ela, não passou de um mal-entendido. "Para fechar, a Manu Scarpa fez a foto que foi parar no Ego! Tomei um 'chega mais' do Ozzy! [risos] Na real, [o suposto beijo] foi só uma questão de ângulo, mas confesso que adorei a 'fake news'! [risos]"

Há algumas horas, Mônica fez um post lamentando a morte do ídolo. Ela resgatou uma foto ao lado do astro do rock e a publicou em preto e brancono Instagram, com corações partidos e as incrição "RIP Ozzy" na legenda.

Imagem: Reprodução/Instagram