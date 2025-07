Ozzy doou parte da renda do seu último show para pesquisas sobre Parkinson

Ozzy Osbourne, lenda do rock, morreu hoje, aos 76 anos. A causa não foi revelada, mas ele já lutava contra problemas de saúde, incluindo o Parkinson, cujo diagnóstico ele revelou em 2020. O músico destinou a arrecadação do seu último show a três organizações, uma delas dedicada a pesquisas sobre Parkinson.

O que aconteceu

O show "Back to the Beginning" ultrapassou a marca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bi) arrecadados, quebrando o recorde de apresentação beneficente mais rentável. A despedida aconteceu no estádio de Birmingham, na Inglaterra, cidade natal do roqueiro, e também contou com milhares de espectadores que acompanharam o evento por meio de transmissão online paga.

A arrecadação foi repartida entre três organizações. Uma delas foi o Hospital Infantil de Birmingham, que já havia recebido o apoio de Ozzy e Sharon Osbourne no passado, e outra foi o Asilo Infantil Acorn.

Também foi beneficiado o fundo Cure Parkinson's, que financia pesquisas que procuram aliviar os sintomas e buscar a cura da doença. A instituição dialoga diretamente com a experiência do cantor, que revelou em 2020 que havia sido diagnosticado com Parkinson II.

Tom Morello, diretor musical do evento, publicou no Instagram: "Nosso objetivo não era apenas criar o melhor dia da história do heavy metal. Arrecadamos muito dinheiro para uma grande causa, e muitos músicos, bandas e fãs incríveis do mundo todo prestaram homenagem aos maiores de todos os tempos."