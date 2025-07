Oruam diz que vai se entregar à polícia no RJ: 'Não sou bandido'

O rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam, 24, informou, na tarde de hoje, que irá se entregar à polícia. A Justiça do Rio de Janeiro emitiu mandado de prisão preventiva ao cantor por 7 crimes.

O que aconteceu

Cantor afirmou que irá se entregar por não ter nada o que esconder da polícia. "Aí, todos vocês que gostam de mim: vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu", disse ele, em vídeo publicado no Instagram.

Eu errei. Desculpa aí todo mundo, provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês. Tô meio tonteado porque tem muitas pessoas mandando mensagem.

Oruam

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do rapper por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. A decisão acontece após Oruam frustrar uma operação da polícia na madrugada de hoje, na Joá, no Rio.

A informação foi confirmada a Splash pelo TJRJ, que não deu mais detalhes pelo processo estar em segredo de Justiça. Splash tentou contato com a defesa e com a assessoria de imprensa de Oruam e aguarda. O espaço segue aberto.

Entenda o que aconteceu

Na madrugada de hoje, o filho de Marcinho da VP expôs uma operação da Polícia Civil do Rio em frente à sua casa, em que xingou e atacou os agentes. Usando o Instagram, ele convocou seus seguidores para ajudá-lo.

Aí, tropa: tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa. O mesmo delegado que me prendeu, eu estava saindo, botou uma pistola na minha cara, tentou me prender, conseguimos sair.

Em um dos vídeos, Oruam xinga diretamente o delegado Moysés Santana, da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). "Delegado da Civil! Ei, Moysés! Tu é c*zão! Filha da p*ta! Tá tudo gravado! Você é covarde", grita o rapper ao agente.

Em nota, a polícia diz ter recebido informações de que um adolescente infrator estava na casa de Oruam. Segundo a organização, ele seria um dos "principais roubadores de veículos do estado" e segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Os agentes estavam em uma viatura descaracterizada, quando o alvo saiu da casa junto com mais pessoas e foi abordado. Nesse momento, teriam acontecido os xingamentos, e Oruam teria jogado pedras da varanda da casa.

Um dos homens correu de volta à residência, e policiais entraram na casa para capturá-lo. Já Oruam e outras pessoas fugiram do local.

Operação na casa do Oruam Imagem: Reprodução/Instagram

Oruam tentou intimidar a polícia dizendo ser filho de Marcinho, líder do Comando Vermelho. "É um marginal, bandido, delinquente, criminoso, associado ao tráfico", disse o secretário de segurança Felipe Curi em entrevista ao Bom Dia Rio (Globo).

O Secretário de segurança afirmou que Oruam foi indiciado por associação ao tráfico de drogas e ligação direta com o Comando Vermelho.

Eles frustraram que uma ação legítima do estado fosse concretizada. Felipe Curi, secretário de segurança do Rio, ao Bom Dia Rio