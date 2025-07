O Kannalha, affair de Preta Gil, lamenta: 'Para sempre o meu sol'

Danrlei Orrico, 28, músico conhecido como O Kannalha, lamentou a morte de Preta Gil. Ele e a cantora viveram "relação sem rótulos".

Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na Terra. O Kanalha

O músico disse que a vida juntou os dois de uma forma "divina e muito especial". "Nossa conexão veio para curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho", escreveu em publicação no Instagram, onde mostrou momentos com Preta em casa, na praia e no hospital.

Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena né, bebê? Mas será eternamente lembrada como gigante.

Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!

O Kannalha foi apontado como affair de Preta diversas vezes. Os rumores começaram em janeiro de 2024, e eles fizeram diversas aparições públicas juntos.

Danrlei Orrico, o Kannalha, mostrou registro com preta Gil Imagem: Reprodução/Instagram/@pretagil

Há cerca de 1 ano, a cantora disse que os dois viviam uma relação sem rótulos. "É uma relação amorosa e afetiva, em que a gente se conecta, se conhece e se ajuda. Ele é um cara muito especial, mesmo".

Eu vejo muitos valores nele, e ele foi um grande parceiro na minha volta, na minha busca pela autoestima, pela minha identidade, a Preta como mulher, que estava muito escondida atrás de um tratamento. Mas a gente não tem rótulos. A gente não é namorado. Eu sou livre para viver o que eu quiser, e ele também, mas a gente se ama muito. Preta Gil sobre O Kannalha à Quem

O artista esteve ao lado de Preta durante o tratamento. Ele incentivou-a durante exercícios, e apareceu até dando comida na boca da cantora.