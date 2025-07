Lollapalooza 2026 anuncia datas e nova modalidade de ingresso; veja detalhes

O Lollapalooza acaba de revelar as datas de sua próxima edição brasileira. O festival ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As vendas começam já nesta terça-feira, 22, apenas para clientes Bradesco, ao meio-dia, no site da Ticketmaster Brasil, com uma nova modalidade de ingresso: o LollaLovers. O passe especial promete trazer benefícios aos compradores.

O festival, que na edição passada contou com shows de Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake, costuma levar mais de 200 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos ao longo de três dias.

O plano LollaLovers oferecerá, além do ingresso para os três dias, o parcelamento em até 12 vezes sem juros, a isenção da taxa de conveniência e a entrada preferencial.

Outros benefícios do passe são o desconto de 20% na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial, além de um pôster comemorativo da edição de 2026. As atrações da próxima edição ainda não foram divulgadas.

O LollaLovers contará com três modalidades de ingressos, que variam entre R$ 792 e R$ 1584: a meia-entrada, a entrada social e a inteira.

Quando será o Lollapalooza 2026?

Nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026. A edição ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Onde será feita a venda dos ingressos do Lollapalooza?

Por meio do site da Ticketmaster, canal de vendas oficial do evento, aqui.

Quanto custarão os ingressos do LollaLovers?

Meia-entrada: R$ 792;

Entrada social: R$ 891,24;

Inteira: R$1584.

A entrada social garante um desconto de 45% e uma doação de R$ 20 para os Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança.

Quais são as vantagens do LollaLovers?

Lolla Pass - ingresso válido para os 3 dias de festival

Parcelamento em 12X sem juros

20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial (benefício ativo somente no mês do festival)

Isenção da taxa de conveniência

Entrada preferencial no evento

Pôster comemorativo Lollapalooza Brasil 2026

O LollaLovers é limitado a um ingresso por CPF e exclusivo para clientes dos cartões de crédito Bradesco pessoa física, titular e adicional, next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras.