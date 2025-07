Integrante da banda Karametade morre, aos 52, vítima de câncer

Douglas Souza Arruda, o Dodô, da banda de pagode Karametade, morreu hoje aos 52 anos.

O que aconteceu

O baterista lutava contra um câncer. O artista foi diagnosticado com melanoma, um tipo de câncer de pele.

Pelas redes sociais, o vocalista Vavá lamentou e anunciou a morte de Douglas. "É com muita tristeza que anúncio a partida do nosso amigo "Dodô" baterista e integrante do Grupo Karametade, a luta foi grande contra um melanoma."

Ainda no comunicado, Vavá reforçou que a história do amigo não será apagada. "Meu irmão, um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrível, que agora mora lá no céu, até é um dia meu irmão, seu legado nunca se apagara. Meus sentimentos a Todos os Familiares e amigos."