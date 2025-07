Dica de mangá: Esse é um que Heleninha Roitman precisa ler urgentemente

Milhões de brasileiros são impactados diariamente com o drama alcoolista de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), personagem da novela "Vale Tudo". Por pressão familiar, crises de autoestima e uma culpa por um evento do passado, a personagem se joga nos braços da bebida e preocupa todos ao redor. A mensagem, no entanto, não parece ser tão efetiva, porque a trama foi escrita de uma forma que tem irritado os espectadores. Falta à autora, Manuela Dias, um pouco do realismo, como acontece na abordagem do mangá "Minha Fuga Alcoólica da Realidade", de Kabi Nagata.

O título, na verdade, é o quarto mangá autobiográfico da autora e, dessa vez, ela conta como seu vício em álcool a levou para uma internação com pancreatite aguda severa. Em poucas páginas, Nagata consegue sensibilizar os leitores e apontar que a personagem principal do mangá (ela mesma) precisa urgentemente de ajuda. Dessa vez, no entanto, não acompanhamos tanto os dramas internos na cabeça de Kabi Nagata e, sim, um relato de quando ela ficou internada no hospital.

Com parte da história contando sobre a internação e a outra parte mostrando a vida após o diagnóstico de nunca mais poder beber, a autora consegue passar sua mensagem com muita competência. Inclusive, a própria narrativa da história está mais "elaborada" que os volumes anteriores, mostrando que Kabi tem se dedicado mais à quadrinização (ainda que fique com peso na consciência de elogiar, pois sabemos o custo emocional dessa melhora artística).

O mangá aborda o problema do álcool de forma mais realista e, mesmo utilizando elementos fantasiosos, como uma representação do pâncreas fazendo piquete contra gordura, o título consegue emocionar e informar sem parecer extremamente didático. No fim, "Minha Fuga Alcoólica da Realidade" acaba sendo uma forma de conscientização melhor que a própria novela "Vale Tudo".

"Minha Fuga Alcoólica da Realidade"

Autora: Kabi Nagata

Editora: NewPOP

Outros mangás autobiográficos

"Na Prisão", de Kazuichi Hanawa

O autor Kazuichi Hanawa foi preso em 1994 por porte ilegal de armas e ficou detido durante alguns anos no Japão. O mangá autobiográfico desse momento já havia sido lançado no Brasil no começo dos anos 2000, mas ganhou uma reedição recente pela Comix Zone.

"Blank Canvas", de Akiko Higashimura

Akiko Higashimura (conhecida por vários mangás josei de muita qualidade, como "Princess Jellyfish") contou em "Black Canvas" sobre sua juventude no ensino médio e como começou a publicar mangás. O título está sendo publicado no Brasil pela editora Devir.

Diário dos Gatos Yon & Mu, de Junji Ito

Junji Ito é mais conhecido como um autor de mangás de horror, mas nesse mangá em especial ele narrou como é sua experiência sendo tutor de dois gatinhos. Esqueça o terror, aqui o que norteia é a comédia. O mangá foi publicado no Brasil pela editora JBC.

Álcool, lésbicas e depressão

Kabi Nagata, a autora do recém-lançado "Minha Fuga Alcoólica da Realidade", se tornou um nome mais conhecido no Ocidente em 2018, quando seu mangá "Minha Experiência Lésbica com a Solidão" ganhou como melhor mangá no Harvey Awards. Em seu primeiro mangá, Kabi conta sobre seus traumas e compartilha o desejo de experimentar o corpo feminino através de uma prostituta. Com o sucesso da obra, Nagata logo emendou dois volumes de "Diário da Minha Experiência Comigo Mesma", trazendo reflexões sobre a vida adulta e mostrando como o mangá autobiográfico lhe trouxe problemas familiares.

Meu contato com Nagata se resumia a conhecer os memes de que era a mangaká que mais precisava de uma terapia. Porém, ao pegar seus mangás para ler, tive uma experiência transformadora. Nagata foge do estereótipo de "livro de autoajuda" porque ela não tem qualquer intenção de oferecer respostas, apenas quer compartilhar sua vivência. E a forma na qual ela conseguiu é através de uma história de humor que não necessariamente vai te levar ao riso. No meu caso foi o contrário: como pessoa que convive há muitos anos com ansiedade e fobia social, as reflexões da autora me fizeram pensar na própria vida.

Nagata é genial na arte de tentar explicar com metáforas alguns sentimentos comuns, o que faz com que seu mangá ajude a "traduzir" sensações que pessoas com questões psicológicas sentem. E suas reflexões sobre o que é felicidade, relações familiares e o que significa ser um adulto responsável são tão universais que mesmo pessoas com menos questões psicológicas vão se encantar.

Posso dizer que me tornei um grande fã da autora após ter lido todos os mangás e já estou curioso para ler os próximos volumes. Além da NewPOP já ter anunciado o próximo mangá dela, "Minha Existência de Guerreira Errante" (sobre ela querer se casar), no Japão tem outros dois mangás inéditos sobre distúrbio alimentar e até sobre as experiências na pandemia de covid-19.

'Minha Experiência Lésbica com a Solidão'

'Diário da Minha Experiência Comigo Mesma' #1 e #2

Autora: Kabi Nagata

Editora: NewPOP

É caso de Procon? 'Turkey! Time to Strike' nos enganou

De acordo com o Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, a publicidade enganosa por omissão "ocorre quando se omitem dados essenciais quanto à aquisição do produto ou do serviço". Normalmente, isso é considerado crime, mas no caso do anime "Turkey! Time to Strike" acredito que essa violação dos nossos direitos do consumidor é o que deixa o anime ainda mais interessante.

A obra, produzida pelos estúdios Bakken Record e Pony Canyon, nos induz ao erro com seu trailer inicial e imagem promocional. O primeiro teaser da série mostrava se tratar de relações conflituosas de cinco amigas em um grupo de jogadoras de boliche —e o próprio pôster da produção indicava apenas isso. Entretanto, as pessoas mais atentas perceberam que a cena final do trailer mostra a bola de boliche da protagonista brilhando.

E aqui precisamos fazer um aviso: se quiser ser pego de surpresa, recomendo parar de ler esse texto e ir agora para a Crunchyroll assistir. Caso queira saber por que esse anime enganou os espectadores, aqui está a explicação: ao final do primeiro episódio, as protagonistas são transportadas para o Japão Feudal, mais especificamente para o período Sengoku. Ou seja, a série escondeu de todos nós que não é um anime de esporte, e sim de viagem no tempo!

Ainda que não possamos determinar muito bem qual é o caminho a ser percorrido por essa história, afinal só dois episódios foram exibidos, "Turkey! Time to Strike" é aquela mistura de personagens carismáticas com uma trama um tanto absurda. Ver as meninas enfrentando bandidos usando apenas bolas de boliche e tecnologia arranca risadas, e confesso ter ficado muito curioso com os próximos desdobramentos dessa história. Não era o que eu estava esperando, mas às vezes é muito bom se surpreender.

"Turkey! Time to Strike"

Onde ver? Crunchyroll (legendado)

Até a próxima semana, otakus!