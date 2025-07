Gominho diz estar 'triste, mas em paz' após morte de Preta Gil

Gominho desabafou no Instagram sobre a morte da amiga Preta Gil.

O que aconteceu

O apresentador, que voltou ao Brasil no início de julho, disse que já sentia que a despedida da amiga era definitiva. "Tenho sentido esse luto desde a minha volta de Nova York! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais", escreveu no Instagram.

Ele explicou como a casa de Preta o ajudou a se despedir. Gominho contou: "Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava".

Pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Gominho

Gominho não pretende fazer grandes homenagens nas redes sociais. "Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou".

Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta. Quando a cantora foi diagnosticada com câncer, ele se dedicou inteiramente aos cuidados com a amiga.

Morre Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo aos 50 anos após complicações em decorrência de um câncer.

Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença, diagnosticada em janeiro de 2023.

A artista teve apenas um filho: Francisco Gil, conhecido como Fran, músico do trio Gilsons.