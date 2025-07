Gominho fala pela primeira vez sobre a morte da amiga Preta Gil

Amigo de longa data de Preta Gil, o apresentador e influenciador Gominho usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para compartilhar um desabafo sobre o luto pela morte da cantora.

Em sua primeira publicação sobre o assunto, ele falou sobre os últimos dias ao lado dela e os sentimentos que tem enfrentado desde a volta de Nova York (EUA), onde Preta realizava um tratamento experimental contra o câncer.

No X (antigo Twitter), Gominho relatou que já vinha sentindo o luto desde que retornou ao Brasil. Segundo ele, uma sensação o alertava de que não veria mais a amiga. Ele lembrou da rotina solitária ao voltar à casa onde morava com Preta, mencionando momentos em que passava pelo closet da cantora, tocava suas roupas e se emocionava com o cheiro ainda presente.

"Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela, onde eu morava", escreveu.

Apesar da tristeza, ele disse sentir alívio pela partida da amiga, afirmando que foi doloroso vê-la debilitada. Gominho também afirmou que prefere viver esse momento de forma íntima, sem grandes homenagens públicas.

"Pra mim, sua partida ontem (domingo, 20) foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta e também não vou ficar de homenagem de rede social, porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada, com ela sempre me guiando, como sempre me guiou", concluiu.

O laço entre Gominho e Preta se intensificou após o diagnóstico da doença. Na época, Gominho, que vivia em Salvador e trabalhava em uma rádio local, deixou tudo para cuidar da cantora.

Horas antes da morte da cantora no domingo, 20, Dia do Amigo, ele havia publicado uma homenagem em que exaltava Preta como amiga, irmã, mãe e inspiração.