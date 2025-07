Francisco Gil faz homenagem à mãe, Preta Gil: 'A morte não é um fim'

Francisco Gil, 30, quebrou o silêncio e fez uma homenagem emocionante para a mãe Preta Gil. A cantora morreu no último dia 20, aos 50, nos EUA, em virtude de um câncer de intestino.

O que aconteceu

Francisco detalhou os últimos momentos ao lado da mãe e a elogiou por amar o próximo sem cobrar nada em troca. "Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força... e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força".

Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda e agora entendo. O motor da sua vida sempre foi amar, e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação pra você, nunca se estagnou. Você foi implacável amando.

Artista diz ter sido privilegiado por Preta ter sido muito mais que uma mãe em sua vida. "Sua força vinha da vontade de viver, de ver a sua neta Sol de Maria crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você. De um país inteiro que torceu e assim lutou junto também. Esse amor também chegou pra todos nós. A rede de apoio mais linda, que você construiu".

A sua compulsão era a generosidade. Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um, e eu nunca me incomodei de dividir ele com ninguém, porque foi você quem me ensinou que o amor não se limita. E você amou tanto, tanto. Você foi — e será sempre — tão amada, mãe. Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga.

O cantor lembrou que a despedida da mãe foi marcada por sorrisos e mensagens de amor — lembrança que sempre levará na vida. "Eu tava com muito medo, mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse... claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. Seu olhar tinha muito mistério, mas eu entendi. A gente sempre se entende, assim como nesse exato instante. No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva".