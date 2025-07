Comediantes apoiam apresentador da CBS, e Jon Stewart critica a Paramount

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Rivais do horário nobre e outras celebridades se reuniram para apoiar o apresentador do "Late Show" da CBS, Stephen Colbert, após a rede cancelar seu programa, e o comediante Jon Stewart criticou a Paramount Global pela decisão de encerrar o show de TV de longa duração.

No programa "The Late Show with Stephen Colbert", na segunda-feira, vários comediantes e apresentadores de talk-shows apareceram em um esquete que também apresentava uma animação de Trump abraçando o logotipo da Paramount. O quadro fez uma paródia do momento viral em que um CEO de tecnologia foi flagrado pelas câmeras abraçando a diretora de pessoal de sua empresa durante um show do Coldplay.

O apresentador do "The Tonight Show", Jimmy Fallon, e seu colega da NBC e apresentador do "Late Night", Seth Meyers, foram vistos compartilhando cervejas na plateia. O apresentador do "Last Week Tonight" da HBO, John Oliver, estava sentado com Stewart, ambos ex-colegas de Colbert no "The Daily Show".

Colbert brincou sobre o fim de seu programa no discurso de abertura, dizendo que "a cultura do cancelamento foi longe demais".

Executivos da CBS disseram na semana passada que encerrariam o "The Late Show" em maio de 2026, no que chamaram de "decisão puramente financeira".

Parlamentares dos EUA e outros consideraram o momento suspeito, observando que a Paramount busca a aprovação do governo para uma fusão de US$ 8 bilhões. Colbert é um crítico frequente do presidente Trump e chamou esse pagamento de suborno.

Stewart falou sobre o cancelamento no episódio de segunda-feira do "The Daily Show", que é transmitido pelo canal Comedy Central, de propriedade da Paramount.

"Se você está tentando descobrir por que o programa de Stephen está acabando, não acho que a resposta possa ser encontrada em algum email ou telefonema de Trump para os executivos da CBS ou nas planilhas do QuickBooks da CBS sobre a saúde financeira da noite", disse Stewart.

"Acho que a resposta está no medo e na pré-conformidade que está dominando todas as instituições americanas neste exato momento, instituições que optaram por não lutar contra as ações vingativas de nosso... comandante em chefe."

Representantes da Paramount não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Trump, em uma postagem no Truth Social na última sexta-feira, aplaudiu o cancelamento: "Eu absolutamente amo que Colbert tenha sido demitido".

(Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine)