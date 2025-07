Com doença avançada, Bruce Willis não consegue mais falar e andar, diz site

Bruce Willis, 70, teve a fala e a locomoção severamente afetadas pelo avanço da demência frontotemporal, doença com que foi diagnosticado em 2023.

O que aconteceu

O ator já não consegue mais falar, ler ou caminhar. Segundo o portal norte-americano The Express Tribune, ele se encontra em estágio praticamente não-verbal, além de apresentar sérias dificuldades motoras.

A demência frontemporal é uma doença neurodegenerativa e sem cura. Ela costuma surgir em pacientes com idade entre 45 e 65 anos e afeta a parte lobo frontal do cérebro humano, provocando sintomas que variam entre oscilações de humor até a perda avançada das capacidades básicas do corpo.

A esposa de Willis, Emma Heming Willis, 47, publicou recentemente um desabafo sobre o diagnóstico do marido. "Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou ela, em suas redes sociais.