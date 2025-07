Colocar água na pasta de dente é ruim? Entenda a química da escovação

É um ritual diário: você vai ao banheiro e coloca pasta de dente na escova. Tem gente que despeja um pouco de água antes de começar a escovação. Fazer isso é correto? Especialistas consultados por Tilt deram mais explicações sobre a ação da água no creme dental.

Coloco água ou não na pasta de dente?

Para Ricardo Belchior, coordenador e professor do Departamento de Engenharia Química da FEI, o uso de água realmente diminui a abrasividade do creme dental. Com menos atrito entre a pasta e o esmalte do dente, a tendência é diminuir a eficiência da escovação.

No entanto, por outro lado, a água ajuda a diluir os abrasivos da pasta de dente, o que "permite uma maior penetração do creme dental entre os dentes, melhorando a eficiência da escovação".

Além disso, ressalta ele, as pessoas, normalmente, não gostam de escovar os dentes sem adicionar água, o que pode prejudicar a experiência e atrapalhar o resultado.

Já Jaime Aparecido Cury, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, acredita que a água não afeta significantemente o resultado.

"A pasta de dente tem propriedades reológicas. Isso quer dizer que as suas substâncias só serão liberadas quando houver algum tipo de fricção, como quando você escova os dentes", explicou. "Por isso, mesmo se você colocar um pouco de água, não vai perder a eficácia".

Segundo Cury, mesmo em experimentos de laboratório, a diluição de uma pasta de dente é um processo trabalhoso. "Você precisa colocar o creme e água num tubo de ensaio e deixar chacoalhando numa máquina por pelo menos cinco minutos para que a solução desperte totalmente".

O cirurgião-dentista Ricardo Jahn, professor da Unisa (Universidade de Santo Amaro) e especialista em periodontia, é mais categórico em dizer que a água na pasta de dente "não prejudica a higiene bucal".

Mesmo assim, para ele, o ideal é umedecer um pouco as cerdas da escova antes da limpeza e, em seguida, incluir o creme dental com parcimônia. "O bom de a escova estar úmida é que ela dá uma sensação de maior maciez durante o ato".

Jahn ressalta que o recomendado para adultos é administrar na escova o equivalente ao tamanho de uma ervilha, não precisa encher as cerdas com o creme: "Não é a espuma que faz a limpeza, mas a ação mecânica das cerdas juntamente com a pasta".

