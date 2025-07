Cheirou formiga e bebeu xixi: Comportamento de Ozzy Osbourne chocou colegas

Ozzy Osbourne morreu hoje, aos 76 anos, e sua carreira é cercada por comportamentos erráticos. Um episódio bastante famoso foi relatado no livro "The Dirt", a biografia da banda Mötley Crüe. Em 2021, a obra foi adaptada para um filme homônimo pela Netflix.

A produção traz Ozzy Osbourne (interpretado por Tony Cavalero) em uma aparição baseada em um show de 1984, quando o "Príncipe das Trevas" se apresentou com o Mötley Crüe em Los Angeles.

A cena surreal tem Ozzy dando um discurso motivacional aos integrantes do Crüe sobre os perigos das drogas e do sexo sem proteção.

Após o falatório, ajoelhar-se no chão, cheira uma fileira de formigas com um canudinho, urina no chão e lambe a própria urina. Então, ele desafia o baixista do Mötley Crüe, Nikki Sixx (Douglas Booth), a fazer o mesmo. Segundo o livro, foi realmente assim que tudo aconteceu.

No prefácio de The Dirt, Sixx descreve Ozzy como uma figura crucial na história da banda, servindo de inspiração para suas loucuras. "Achávamos que tínhamos elevado o comportamento rebelde a uma forma de arte... até conhecermos Ozzy", escreve o baixista. A turnê com Osbourne teria sido um marco, mergulhando o Crüe em um novo nível de excessos.

Segundo o livro, durante uma parada na Flórida, Ozzy pediu cocaína aos membros da banda. Quando Sixx disse que não tinha, Osbourne pediu um canudinho.

Entreguei o canudo, e ele caminhou até uma fresta na calçada. Havia uma fileira de formigas marchando em direção a um formigueiro. Pensei: 'Não, ele não faria isso'. E ele fez. Ozzy colocou o canudo no nariz e aspirou a fila inteira de formigas.

Ozzy mijou no chão. Sem se importar com quem estava olhando — todos da turnê o observavam, enquanto famílias e idosos na área da piscina fingiam não ver. Ele se ajoelhou e lambeu o chão. Não foi um toque rápido: foram várias lambidas prolongadas, como um gato. Depois, olhou para mim com os olhos brilhando e a boca molhada de urina e disse: 'FAÇA ISSO, SIXX!'

Em entrevistas, Osbourne já afirmou não se lembrar do episódio: "Não tenho absolutamente nenhuma memória disso". Ainda assim, o Mötley Crüe mantém a história como verdadeira. Sixx falou ao Page Six que o fato realmente aconteceu, e ele respondeu, rindo: "Éramos uma banda jovem e selvagem, e Ozzy meio que nos adotou. Pensamos podermos competir com ele, mas não dá. Ele venceu."