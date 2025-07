Ballet Nacional do Japão estreia no Reino Unido com "Giselle"

LONDRES (Reuters) - O Balé Nacional do Japão vai se apresentar no Reino Unido pela primeira vez na quinta-feira, quando a produção de "Giselle", sob o comando da diretora artística Miyako Yoshida, estrear na Royal Opera House, em Londres.

Encenado pela primeira vez em 1841, o ballet romântico "Giselle" conta a história de amor de uma jovem camponesa enganada por um nobre. A apresentação em Londres ocorre de 24 a 27 de julho.

Nascida no Japão em 1965, Yoshida migrou para o Reino Unido como estudante de balé aos 17 anos de idade, fazendo seu nome na década de 1980 e, por fim, dançando com o britânico The Royal Ballet.

Desde 2020, ela está à frente do Balé Nacional do Japão, também conhecido como New National Theatre Ballet, em Tóquio.

"Voltar a Londres é sempre bom, mas trazer a companhia comigo é muito especial", disse Yoshida sobre a trupe de balé de 75 bailarinos formada em 1997.

(Reportagem de Sarah Mills)