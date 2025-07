Atriz que fez Carlota em 'A Viagem' trocou a TV por profissão inusitada

Intérprete de Carlota em "A Viagem" (1994), atualmente exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Mylla Christie, 54, está longe das novelas desde 2020, quando atuou em "As Aventuras de Poliana" (SBT). Recentemente, ela anunciou que tem uma nova carreira.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Personagens marcantes

Em "A Viagem", Mylla Christie dá vida a Carlota, personagem que aparece no "céu" da trama espírita. No enredo, Carlota ganha destaque ao acolher e orientar Diná após sua morte.

A estreia dela como atriz aconteceu quatro anos antes de "A Viagem", em "Meu Bem Meu Mal". Na novela, Mylla interpretou Jéssica, a filha rebelde e mimada do personagem de José Mayer.

Mylla Christie em "Senhora do Destino" Imagem: Reprodução/TV Globo/Divulgação/Fred Pontes

Mylla Christie também esteve em muitas outras minisséries e novelas. Teve destaque em "Engraçadinha" e "Senhora do Destino", na Globo; "Amor e Intrigas" e "José do Egito", na Record; e "Carinha de Anjo" e "As Aventuras de Poliana", no SBT.

Carreira nova

Mylla acaba de abrir sua própria imobiliária em São Paulo, no bairro dos Jardins, uma das regiões mais valorizadas da cidade. A empresa é fruto de uma sociedade com o marido, o empresário Paulo Luis Sartori, com quem está casada desde 2007. Juntos, eles também atuam com retrofit, ou seja, com modernização e reforma de imóveis antigos.

Você deve me conhecer como atriz e deve ter me visto em personagens como a Jéssica de 'Meu Bem, Meu Mal', Eleonora de 'Senhora do Destino' e Verônica de 'As Aventuras de Poliana,' mas agora sou corretora de imóveis de alto padrão. Mylla Christie, no Instagram

Atriz explicou que a nova fase foi planejada ao longo de anos. Ela diz ter passado por um aprendizado conjunto sobre investimentos e reformas residenciais.

No Instagram, a ex-atriz compartilha detalhes dos imóveis de luxo que comercializa. Um dos exemplos é um apartamento de 180 m² com três suítes e duas vagas de garagem, localizado na badalada rua Oscar Freire, na capital paulista. Ela também divide com os seguidores bastidores de seu dia a dia e momentos marcantes da carreira artística.