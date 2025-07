Chico Barney: As 5 tramas mais irritantes de 'Vale Tudo'

O remake de 'Vale Tudo' (TV Globo) segue comovendo a sociedade civil!

Eu particularmente me divirto muito com os capítulos da novela, mas nem todo mundo consegue embarcar na viagem lisérgica que eventualmente inunda de psicodelia o horário nobre da Globo.

Em um esforço jornalístico sem igual, listo abaixo as 5 tramas que mais me irritam (ao mesmo tempo em que me fascinam).

1. Sociedade Anônima Celina S/A

Celina tinha 8 bilhões de pessoas no mundo para ajudar com sua grana, mas decidiu investir logo na empresa da Raquel. Sem maiores motivações, aportou uma vultuosa soma no empreendimento da mulher que é mãe da Maria de Fátima, de quem ela desconfia; ex-esposa do marido da sobrinha; inimiga mortal da própria sobrinha; declarado desafeto da irmã.

2. Choppinhokê

O fascinante estabelecimento de Vasco, que visa reunir chopp, karaokê e quentinhas, é mais um passo na incômoda aproximação do vagabundo em recuperação com a ex-esposa Lucimar. Depois de anos sendo um traste, vai conseguir o perdão? A esforçada cidadã merecia coisa melhor.

Thiago Martins intrepreta Vasco em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

3. Dalva do fio de ovos

A batalhadora Dalva foi o estopim para que Poliana se descobrisse assexual. Ela não se fez de rogada e continuou insistindo, se tornando no percurso uma assexual involuntária. Parecia que ia acontecer alguma coisa, mas os meses se passaram, Poliana ficou rico, com os cabelos da cor do fogo? E ela sumiu sem maiores explicações. Mas não estou reclamando.

Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

4. O roubo da Sarita

Durante o coma da Cecília, Marco Aurélio só pensava em roubar a sobrinha para si. Chegou a montar um esquemão com a Maria de Fátima, que surrupiou documentos importantes. A moça acordou saudável e a história foi meio que esquecida. Agora Marco Aurélio só pensa em roubar outro alvo, o dinheiro da Odete. E a Sarita, coitada, aparece apenas em cenas sem importância mostrando que é muito chato ser feliz em novela.

Laís (Lorena Lima) e Sarita (Luara Telles) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

5. O suposto romance principal

Não consigo torcer por Ivan e Raquel. O cara é o labubu de Vale Tudo, sempre pendurado na bolsa de uma ricaça. E ela tratou o sujeito como um lixo, chamando de ladrão e tirando até o filho para sem caráter. Além disso, a falta de noção de ambos com a doença da Heleninha faz deles vilões ainda mais insensíveis que Odete. Que terminem tristes e solitários, como a saudosa Dalva dos fios de ovos.

Vale Tudo: Raquel (Taís Araujo) recebe Ivan (Renato Góes) na Paladar Imagem: Léo Rosario/Globo

E para você, qual a trama mais sem noção do remake?

Voltamos a qualquer momento com novas informações.