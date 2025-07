Após avanço de doença, Ozzy fez show de despedida 17 dias antes da morte

Ozzy Osbourne, que morreu hoje aos 76 anos, fez show de despedida da carreira ao lado da banda Black Sabbath há 17 dias.

O que aconteceu

No dia 5 de julho, Ozzy e o Black Sabbath se apresentaram para dezenas de milhares de fãs em um emocionante show de despedida. Apresentação aconteceu em Birmingham e foi transmitido globalmente em formato digital.

O último show de Ozzy Osbourne reuniu a formação original do Black Sabbath pela primeira vez em duas décadas. Performance foi intitulada 'Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow'

O líder da Black Sabbath sofria com as consequências do Parkinson. Ela estava com a mobilidade reduzida, segundo a postagem da filha Kelly Osbourne, do último dia 13 de julho.

Estou de cama há seis anos, e vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração. Ozzy Osbourne durante a última apresentação

Morte de Ozzy Osbourne