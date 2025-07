Aos 61 anos, Cristiana Oliveira posa de biquíni fio-dental

Cristiana Oliveira, 61, publicou hoje uma foto sensual em suas redes sociais.

O que aconteceu

Na imagem, a atriz aparece de costas, usando um biquíni fio-dental estampado. "Fim da tarde", escreveu ela na legenda da publicação, divulgada nos stories de seu Instagram.

Cristiana está em um resort de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo a revista Quem, o estabelecimento onde ela se encontra hospedada possui diárias entre R$ 1,7 mil e R$ 3,4 mil.

A estrela é recordada até hoje por seu trabalho como Juma Marruá, na primeira versão de "Pantanal" (1990). Ela chegou a fazer uma breve aparição no remake homônimo da novela, produzido pela Globo em 2022, com Alanis Guillen, 27, no papel de Juma.