Ana Hickmann celebra condenação de ex por agressão: 'Tenho muito medo dele'

Ana Hickmann comentou sobre a condenação de Alexandre Correa. A equipe da apresentadora confirmou que o empresário foi condenado a um ano de prisão pelas agressões contra Ana.

Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar.

Ana Hickmann

