Alexandre Frota revela 'não' para Huck antes de carta no Domingão

Alexandre Frota, 61, negou participar da Dança dos Famosos do Domingão (Globo).

Depois da carta enviada a Huck, o apresentador ofereceu uma vaga na competição, mas Frota negou. "Não faz sentido porque eu não danço absolutamente nada. Ia ser muito difícil e é muito tempo", explicou o ator em entrevista ao Central Splash.

Dois meses depois veio o convite para a Batalha do Lip Sync, que Frota topou. Ele dublou Evandro Mesquita e Charlie Brown — e a preparação para isso envolveu visitar a lápide do Chorão.

Fui ao cemitério, botei a mão na lápide lá do Chorão e pedi que ele me protegesse, porque eu sei a responsabilidade de fazer ali aquela música, que é a principal música da banda, que ele fez para mulher dele. Alexandre Frota ao Central Splash

Frota também revelou que Huck pediu sua autorização antes de ler a carta no programa. "Eu falei: pode, cara, minha vida, eu não escondo nada, todo mundo sabe tudo que eu já fiz e as coisas que eu faço, etc. [...] Enfim, leu a carta e aí deu uma repercussão grande".

Ele comemora que a ida ao programa trouxe várias oportunidades. "Inclusive essa tour aí, passando por vários programas e dando várias entrevistas".