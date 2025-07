Alexandre Frota em A Fazenda? Ator dá entrevista ao Central sobre carreira

Alexandre Frota, um dos nomes mais presentes nas listas de possíveis nomes de A Fazenda 17, concede uma entrevista exclusiva a Chico Barney e Bárbara Saryne, no Central Splash hoje, às 10h.

Ator tem dado sinais

O nome do Frota nas listas de previsões não é o único indício de que ele pode estar no elenco da nova temporada do reality show. Alguns comportamentos recentes do ator e ex-deputado federal fizeram o público cogitá-lo como um nome forte para o elenco deste ano.

Recentemente, Frota encontrou Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality show da Record, para um jantar. Os dois estavam brigados há quase duas décadas e o encontro levantou ainda mais suspeitas da participação do ator em A Fazenda 17.

Frota e Carelli se desentenderam em 2009, quando o ator abandonou a produção de A Fazenda —na época, ele era assistente de direção da atração. Há quatro anos, quando Mion saiu da emissora, Frota disparou. "Rodrigo se apoderou da Fazenda, sendo que fui eu quem o convidou. E eu quem tive de sair de lá."

Alexandre Frota também vem aparecendo com frequências em podcasts, mantendo seu nome no radar. Isso também tem contado "a favor" dos que especulam seu nome no reality show rural.

Caso seja confirmado no elenco, esse não seria o primeiro reality show de Frota. O ator integrou o elenco da primeira temporada de Casa dos Artistas (SBT, 2001) e se destacou ao pular o muro para escapar do confinamento. Ele voltou ao elenco após uma conversa com Silvio Santos e foi o sétimo eliminado.

Frota também teve uma carreira de destaque no entretenimento adulto. Ele posou quatro vezes para a G Magazine e foi estrela de filmes pornográficos pela Brasileirinhas.

Recentemente, Frota recebeu uma homenagem de Luciano Huck e se emocionou. No palco do Domingão, o apresentador leu mensagem enviada por Frota onde pediu ajuda para narrar sua história na televisão e mostrar tudo o que já passou aos seus filhos.

