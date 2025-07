A filha 'escondida' de Ozzy que se recusou a aparecer no reality da família

Exibido pela MTV entre 2002 e 2005, o reality The Osbournes mostrava o dia a dia do lendário Ozzy Osbourne — que morreu hoje — ao lado da sua esposa, Sharon, e de seus filhos. No entanto, uma filha do casal optou por não participar.

Quem é Aimee Osbourne

Em entrevistas, ela já revelou que ficou de fora por pensar em sua privacidade. Na época do lançamento, ela tinha 18 anos e estava preocupada em ter sua vida exposta e com o futuro.

Cresci com um pai bem famoso. Sempre valorizei minha privacidade, mas isso não estava alinhado com o que eu via para meu futuro. Eu queria até mesmo dar uma chance de me desenvolver como ser humano, em vez de ser lembrada apenas como sendo uma adolescente. Funcionou bem para o restante da família, mas para mim e para quem sou, sabia que não dava para eu considerar fazer aquilo.

Hoje, aos 41, ela é cantora e tem uma banda de rock. À revista Rolling Stone EUA, em 2015, ela disse que sua carreira artística estaria "arruinada" se aceitasse participar de The Osbournes. ""Eu queria ser cantora. Achei que se eu ficasse no The Osbournes, meu desejo seria arruinado. Jamais desejei contaminar minha vida pessoal e familiar com os mundos da profissão e do público. Nada é mais importante para mim do que ter um limite bem claro entre ambos."

Ozzy teve seis filhos no total. Além de Aimee, Jack e Kelly são frutos da relação com Sharon — diferente da irmã, eles apareciam no reality. Os outros três — duas filhas biológicas e um adotivo — vieram do primeiro casamento do artista, com Thelma Riley.

A família Osbourne participou de um reality show que acompanhou sua rotina nos mínimos detalhes Imagem: Reprodução

Morte de Ozzy Osbourne

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento. Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte do líder da Black Sabbath não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.

A morte acontece menos de três semanas após sua aposentadoria dos palcos. Em 5 de julho, Ozzy Osbourne se reuniu com seus companheiros de Black Sabbath para o Back to the Beginning, um show de despedida. A apresentação incluiu alguns dos maiores nomes do metal, como Metallica e Guns N' Roses.