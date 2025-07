'Tragédia marcou para sempre': o que Preta Gil contou sobre morte de irmão

Preta Gil morreu ontem, aos 50 anos. Em maio deste ano, a cantora usou o Instagram para falar de Pedro Gil, seu irmão que morreu em 2 de fevereiro de 1990, aos 19 anos, e comemoraria 55 anos em 2025.

Em sua autobiografia, "Preta Gil: Os Primeiro 50", ela falou sobre Pedro no capítulo "A tragédia que me marcaria para sempre" e do momento em que soube do acidente de carro que ele sofreu. "Fui acordada pela Flora, o que não era muito comum. Na época, minha mãe e Flora não eram amigas assim, a ponto de requentarem a casa uma da outra. Eu tomei um susto. — Preta, tenta ter calma. Pedro sofreu um acidente de carro e a gente tem que ir para o hospital.

Aí sim minha vida virou um terror. Não era drama adolescente e nem show. Era de verdade.

Preta Gil

Ela contou detalhes de como foi com sua família no hospital. "Eu me lembro da agonia. Me lembro do Thomaz Green Morton, aquele guru anos 1980, que entortava talheres. Já estava meio que no fim da onda dele e, naquela semana que meu irmão ficou no hospital, ele ficava com a mão na parede do CTI. Mas tinha de tudo: padre, pai de santo, rabino, todo mundo que podia levar uma energia boa estava lá."

Preta revelou que sua casa se tornou uma "espécie de acampamento". "Todos sofrendo, cada um lidando com o luto à sua maneira."

Pouco tempo após a morte de Pedro, Preta se mudou para o Rio para ficar com sua mãe, Sandra Gadelha, a Drão. "Ela estava destruída e não era para menos: ela tinha perdido um filho."

Morre Preta Gil

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. A remissão não é sinônimo de cura. É preciso que a remissão dure pelo menos cinco anos.

Contudo, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados, marcando a volta da doença em diferentes partes do corpo. Ela descobriu novos tumores em diferentes partes do corpo: em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou. Preta Gil

Em abril de 2025, Preta a revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.

A cantora foi vista chegando de cadeira de rodas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde embarcou para os Estados Unidos. Preta recebeu o apoio e carinho de fãs que estavam no local.