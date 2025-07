The Town terá menu inspirado em estilos musicais

O festival The Town, que vai ocorrer de 6 a 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, terá área gastronômica comandada pelo chef Henrique Fogaça.

A chamada Market Square é uma opção para quem quer fugir do fast food disponível no evento. Neste ano, estará localizada em uma área mais central do festival, com 1.200 metros quadrados, autoatendimento e um beer Garden.

O cardápio será inspirado no restaurante Cão Veio, de Fogaça e Badauí, vocalista da banda CPM 22, e separado por gêneros musicais. "Música e comida têm tudo a ver. Ambos despertam memórias", afirma o chef, um dos principais do País. Fogaça acrescenta que "quem vai a um festival como esse quer uma comida rápida, reconfortante e gostosa. Além disso, pelo contexto, precisa ser algo prático para se comer."

A opção rock, por exemplo, tem sanduíche de cupim com manteiga de garrafa e vinagre de agrião. De sobremesa, a opção é uma mousse de chocolate com praliné de castanhas.

A MPB tem salada tropical com molho oriental à base de gengibre, hambúrguer vegano com maionese de castanha e açaí com frutas e granola artesanal. Na estação do samba e hip hop, destacam-se o bolinho de arroz com aioli de tabasco e pastel de feira. Outro símbolo bem paulistano é o cannoli de pistache com doce de leite.

Para quem é do jazz e do blues, o cardápio tem polenta cremosa com ragu de cogumelos, nhoque de mandioquinha e pudim de cumaru.

Toneladas

Os preços dos pratos não foram divulgados. A organização do festival também não deu mais detalhes sobre como o autoatendimento funcionará. Em 2023, quando o The Town estreou em São Paulo, a Market Square serviu cinco toneladas de comida.

A programação do The Town 2025 terá headliners como Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Katy Perry e Backstreet Boys. Além deles, nomes do jazz como Jacob Collier e Stacey Ryan. Entre as atrações nacionais estão Ivete Sangalo, Capital Inicial, Filipe Ret, Luisa Sonza, Belo e Jota Quest.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.