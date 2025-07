Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 22/7 a 2/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 22 de julho

Ana Clara avisa a Odete que precisou trancar a faculdade para cuidar de Nise. Odete demonstra impaciência com Walter. Marco Aurélio conta para Mario Sérgio e Freitas seu plano para se aproximar do sheik. Walter flagra Odete com Mario Sérgio. Jarbas surpreende Consuêlo. Renato toma uma decisão sobre seu namoro com Solange. Jarbas sofre um acidente de carro. Heleninha percebe o clima hostil entre Ivan e Maria de Fátima. Maria de Fátima flagra César com uma modelo.

Quarta-feira, 23 de julho

Maria de Fátima diz a César que a relação deles não é aberta. Odete evita Walter. Freitas sente ciúmes da relação de Marco Aurélio com Mário Sérgio. Solange tem uma crise de hipoglicemia, e Afonso a socorre. Marieta é contratada no lugar de Aldeíde na TCA. Poliana estranha o fato de Aldeíde querer ser sócia do clube onde André trabalha. Afonso tem um acidente com um carro de aplicativo, sem saber que os passageiros são Maria de Fátima e César.

Quinta-feira, 24 de julho

César se oferece para pagar os custos do carro de Afonso. André estranha quando Carlos lhe conta que ele conseguiu um patrocinador que não quer ser identificado. Ivan questiona Marco Aurélio sobre a verba de marketing da TCA. Renato demonstra a Solange sua frustração de ter investido na relação do casal. Jarbas avisa a Consuêlo que foi contratado para ser motorista da família Roitman. Maria de Fátima discute com Celina. Ivan intervém na discussão de Heleninha com Marco Aurélio sobre os interesses educacionais de Tiago.

Sexta-feira, 25 de julho

Ivan tenta acalmar Heleninha. Jarbas e Consuêlo alertam André para a importância de saber quem está patrocinando o filho. Maria de Fátima sugere que César e Olavo roubem um quadro de Heleninha. Marco Aurélio manda Mário Sérgio reduzir a verba de marketing. Eugênio descobre que o quadro de Heleninha foi roubado. Marco Aurélio se irrita quando o sheik decide fechar negócio diretamente com Odete. Daniela flagra André com Aldeíde. Olavo apresenta Walter para César. Maria de Fátima manda Marco Aurélio transferir César para o Brasil. Odete se depara com César ao entrar na sala de Marco Aurélio.

Sábado, 26 de julho

Odete gosta de César e pergunta a Marco Aurélio sobre o rapaz. Heleninha comenta com Celina que teve a impressão de que já conhecia o rosto de Olavo. Daniela aconselha André a não se relacionar com Aldeíde. Celina fica sabendo que a empresa que fornece comida para as aeronaves da TCA faliu, e sugere a Raquel e Poliana que a Paladar assuma o posto. Lucimar promete a Vasco que pensará sobre a proposta de reatar com ele. Consuêlo identifica o perfume de Aldeíde em André. Maria de Fátima fica preocupada ao saber por Heleninha que um dos homens que roubou o quadro foi identificado pela empresa de segurança. Celina, Raquel e Poliana comemoram o negócio fechado com a empresa que fornecia comida para a TCA. Maria de Fátima avisa a César que a polícia chegará até Olavo.

Segunda, 28 de julho

Olavo e César escapam da polícia com a ajuda de Maria de Fátima. Raquel, Poliana e Celina comemoram um novo passo em seu negócio. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre o mistério de André com a identidade da nova namorada. Ivan confessa a Bartolomeu que foi um erro se casar com Heleninha. Ivan decide se separar de Heleninha e se mudar para seu antigo apartamento. Heleninha flagra Raquel na casa de Ivan.

Terça-feira, 29 de julho

Heleninha desconfia de que o encontro de Raquel e Ivan foi intencional. Odete não gosta da atitude de Ivan, ao saber da separação da filha. Tiago sai magoado da casa de Ivan. Odete faz questão de lembrar Ivan de uma das cláusulas do contrato de casamento. Heleninha foge de casa para beber e arruma confusão em um bar. Odete, Ivan, Tiago, Afonso e Celina ficam abalados ao ver o estado de Heleninha.

Quarta-feira, 30 de julho

Jarbas conta a Consuêlo sobre Heleninha. Odete planeja a forma de saber se Ivan está traindo Heleninha com Raquel. César sente inveja do carro que Walter ganha de Odete. Odete sonda Luciano sobre as supostas relações extraconjugais de Ivan. Maria de Fátima e Solange trocam provocações ao se encontrarem na TCA. Marco Aurélio convoca Ivan para representar a TCA em uma conferência e, coincidentemente, Bartolomeu sugere que Raquel vá ao mesmo evento. Heleninha fica com raiva quando encontra chá nas suas garrafas de uísque. Luciano segue Ivan. Raquel encontra Ivan na conferência, e Luciano fotografa os dois.

Quinta-feira, 31 de julho

Heleninha pede a Odete para não prejudicar Ivan na TCA por causa da separação. Ivan convida Raquel para jantar. Luciano disfarça ao ser flagrado por Ivan. Vasco e Lucimar se encontram. Ivan conta a Luciano que Raquel comprou a empresa que fornece alimentação para os voos da TCA. Bartolomeu aconselha Raquel a contratar um gerente de compras. Odete fica sabendo por Luciano que Raquel está fornecendo comida de bordo para a TCA. Vasco inaugura o bar de karaokê. Celina desmaia ao saber que Odete pensa em investigar quem contou a Raquel sobre a empresa de alimentação de bordo. Odete acusa Ivan de ter favorecido Raquel com informações privilegiadas, e ameaça processar o executivo.

Sexta-feira, 1º de julho

Ivan resiste à chantagem de Odete. Raquel sugere a Ivan para os dois esperarem a situação com Heleninha se acalmar para ficarem juntos. Pascoal aceita trabalhar à noite no bar de Vasco. Solange sente vontade de ser mãe e sugere que Sardinha seja seu doador. Odete tenta subornar Fernanda para deixar Tiago, e Eunice confronta Odete. Renato nota a relação estremecida entre Solange e Sardinha. Ivan confessa a Heleninha que ainda gosta da Raquel.

Sábado, 2 de julho

Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família. Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente. Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha. Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.