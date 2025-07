Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 22/7 a 2/8

De Splash, no Rio

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 22 de julho

Candinho afirma que não desistirá de Dita. Lauro nota Celso na companhia de Tamires. Olga se recusa a prejudicar Candinho, e Araújo se preocupa. Tamires sonda Asdrúbal sobre Candinho. Celso alerta Asdrúbal e Candinho sobre Tamires. Samir sonha em encontrar seu pai. Cunegundes e sua família tentam vender o sítio. Candinho comemora o sucesso de Dita na rádio. Lauro confirma a Estela que Celso estava no dancing. Tales demite Dita da rádio por não ter boas maneiras. Asdrúbal decide dar aulas para Dita. Candinho encontra Samir, e Zulma deduz que ele é o pai do menino.

Quarta-feira, 23 de julho

Zulma tenta convencer Samir de que Candinho é um homem mau. Candinho garante que ajudará Dita a retomar seu emprego na rádio. Samir diz a Felícia que gostaria de ter um pai como Candinho. Estela recebe um telegrama misterioso, e Lauro avisa a Celso. Zulma castiga Samir, que pede ajuda a Felícia para ir até Candinho. Simbá revela a Zulma que Samir fugiu. Asdrúbal critica Candinho por beijar Dita. Samir chega à mansão de Candinho.

Quinta-feira, 24 de julho

Quitéria prepara o jantar para Samir. Picolé sugere que Samir more na mansão de Candinho. Dita revela a Manoela que foi demitida da rádio. Celso confessa a Araújo sua paixão por Estela. Zulma finge apego a Samir, e Candinho acredita na golpista. Zulma confronta Samir. Asdrúbal pede para conversar com Manoela. Celso e Zulma planejam afastar Candinho de Samir, e o menino ouve.

Sexta-feira, 25 de julho

Samir afirma que deseja morar com Candinho. Manoela explica por que não deixará Dita namorar Candinho. Celso orienta Zulma a encontrar uma família para Samir. Estela é hostil com Celso, que garante que não desistirá de seu amor. Anabela é internada, e Celso apoia Estela. Ernesto sugere que Zulma se aproxime de Candinho. Medeia decide impedir que Cunegundes e Quinzinho apliquem um golpe em Candinho. Dita confessa a Margarida que está apaixonada por Candinho. Zulma diz a Celso que conseguirá seduzir Candinho.

Sábado, 26 de julho

Celso alerta Zulma sobre seu relacionamento com Candinho. Anabela pergunta sobre Celso para Estela. Tales rejeita Dita novamente, e Candinho se incomoda. Asdrúbal pede uma nova chance de aproximação a Margarida. Medeia afasta Zé dos Porcos e Maria Divina do trabalho no sítio, e Cunegundes se irrita. Estela pede ajuda a Celso para cuidar de Anabela. Candinho diz a Picolé que gosta de Samir como se fosse seu filho. Zulma visita Candinho, que a acusa de querer lhe aplicar um golpe.

Segunda-feira, 28 de julho

Candinho cede ao golpe de Zulma. Manoela e Dita levam Joaquim ao hospital. Estela contrata Manoela para cuidar de Anabela. Policarpo dá um coice em Zulma, e as crianças acham graça. Estela afirma ter sido injusta com Celso. Tamires sugere que Ernesto volte a trabalhar nas ruas com sua fantasia. A família de Cunegundes é assaltada. Francine e Tamires descobrem a fantasia de Asdrúbal. Candinho reconhece Ernesto.

Terça-feira, 29 de julho

Ernesto consegue fugir de Candinho. Celso presenteia Anabela. Jasmin e Samir pedem ajuda a Estela em nome de Zulma. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a tentativa de golpe de Cunegundes. Margarida intervém junto a Lúcio e consegue uma nova chance na rádio para Dita. Estela cuida de Zulma, e afirma que as crianças do casarão precisam estudar. Sônia pressiona Quincas e acaba terminando o relacionamento com ele. Olga aconselha Araújo a aceitar a proposta de Celso de desviar dinheiro de Candinho. Dita prepara-se para cantar na rádio.

Quarta-feira, 30 de julho

A apresentação de Dita é um sucesso. Estela convence Dirce a aceitar os órfãos em sua escola, e avisa a Zulma, que se incomoda. Picolé, Asdrúbal e Zé dos Porcos encontram Cunegundes e sua família amarrados após o assalto ao sítio. Zulma pede ajuda a Ernesto para impedir Estela de levar as crianças para a escola. Cunegundes expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina do sítio, mas Asdrúbal intervém e nomeia a empregada para ficar à frente da administração do sítio. Araújo sugere que Estela fale com Candinho sobre o custeio dos estudos dos órfãos. Samir vê Ernesto se aproximar da escola e avisa a Candinho.

Quinta-feira, 31 de julho

Candinho afirma a Samir que impedirá Ernesto de destruir a escola. Francine sugere que Tamires contrate mais dançarinas para seu estabelecimento. Sônia analisa a vaga de emprego no dancing. Estela garante que ensinará as crianças órfãs a ler e escrever. Margarida e Dita falam sobre Candinho, e disfarçam quando Manoela se aproxima. Tales oferece uma nova colocação a Dita na rádio, e ela exige aumento de salário. Celso não consegue impedir a ação de Ernesto contra a escola. Celso confronta Zulma sobre a destruição da escola, quando Estela chega.

Sexta-feira, 1º de agosto

Estela questiona a presença de Celso na casa de Zulma. Lúcio aceita aumentar o salário de Dita e a recontrata como cantora na rádio. Estela decide dar aulas para as crianças no casarão de Zulma, e afirma que todos reconstruirão o local juntos. Sônia decide trabalhar no dancing, e Margarida aprova. Asdrúbal convida Margarida para jantar. Maria Divina sugere que Medeia vá para São Paulo atrás de Asdrúbal. Estela recebe um bilhete misterioso, e Anabela nota o nervosismo da irmã. Candinho pede ajuda a Samir para presentear Dita, mas o menino acaba comendo os doces da cantora.

Sábdo, 2 de agosto

Samir pede perdão por ter atrapalhado o galanteio de Candinho. Pressionada por Zulma, Jasmin confessa que Samir fugiu para visitar Candinho. Zenaide resgata Samir na casa de Cadinho. Zenaide sugere que Zulma ateie fogo à escola para se livrar de Estela. Celso afirma que está ao lado de Estela. Cunegundes é humilhada por Maria Divina e sua família. Tamires se insinua para Asdrúbal e afasta o professor de Margarida. Francine contrata Mirtes. Olímpia sai com Lauro e vê Sônia no dancing. Zenaide chantageia Celso, e Candinho questiona a conversa dos dois.