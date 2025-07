Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 22/07 a 2/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 22 de julho

Abel reconhece a veracidade da carta para o juiz. Samuel questiona Leo sobre o roubo da carta, e deduz que foi autoria de Jaques. O juiz transfere a guarda de Sofia para Vanderson, e acusa Abel de falsidade ideológica. Jaques e Ricardo comemoram sua vitória, e Abel e sua família se desesperam. Rosa teme ter sido ela quem entregou a carta para Jaques, e Filipa a apoia. Nina questiona Danilo sobre a carta. Leo pede que Jaques a mantenha como babá de Sofia. Abel conta a Sofia que ela precisará morar com Vanderson, e a menina se desespera. Leo registra em vídeo a armação de Jaques e Vanderson. Kami se sensibiliza com o amor entre Ryan e Dedé. Abel faz uma proposta para Jaques.

Quarta-feira, 23 de julho

Abel oferece a presidência da Boaz em troca da guarda de Sofia, e Jaques faz uma exigência. Cássia sugere um novo tratamento a Filipa. Sofia afirma a Leo que não quer morar com Vanderson. Tânia, Ricardo e Vanderson comemoram a vitória de Jaques sobre Abel. Gisele é hostil com Ayla. Samuel e Leo se aproximam, quando Davi flagra os dois. Jaques manipula Davi contra Abel e Samuel. Rosa teme que Jaques destrua o patrimônio de sua família. Jaques arma contra Samuel, e pede ajuda a Katinha. Samuel se declara para Leo.

Quinta-feira, 24 de julho

Sofia comemora a relação de Leo e Samuel, e conta para Davi. Rebeca tem uma conversa sobre o comportamento de Abel. Breno e Ayla se incomodam quando Jaques pede que uma das modelos do desfile seja trocada por Katinha. Abel faz uma proposta para Vanderson. Manuel sente ciúmes de Yara ao vê-la com Edmilson. Rosa exige que Abel desista de mandar Jaques para a cadeia. Marlon questiona a desonestidade de Adriano, e é chantageado pelo colega. Dara cobra uma atitude de Marlon contra uma apreensão injusta. Katinha procura Samuel.

Sexta-feira, 25 de julho

Katinha diz para Samuel que está grávida, e Leo ouve. Ayla vê Gisele com Jane. Samuel afirma a Katinha que assumirá o suposto bebê, e ela avisa a Jaques. Samuel diz a Leo que precisa dar uma chance à relação com Katinha. Davi confronta Samuel sobre Leo. Marlon denuncia a conduta de Adriano para Rangel. Natara comenta com Breno que Katinha está grávida de Samuel, e Davi ouve. Davi desconfia de Jaques. Abel faz uma revelação para Samuel. Marlon sofre uma retaliação. Samuel vê Katinha saindo da sala de Jaques.

Sábado, 26 de julho

Katinha consegue despistar Samuel ao deixar a sala de Jaques. Leo ajuda Caco, que a elogia. Leo e Marlon se apoiam. Kami decide ser influencer digital, e Marlon se incomoda. Sofia se anima com a festa de 60 anos da Boaz, e Denise conta a Leo que a menina estará com Vanderson no dia da comemoração. Sofia questiona Samuel sobre Katinha e Leo. Vanderson propõe aliança a Tânia. Davi provoca Leo por conta de Samuel e Katinha. Nathan diz a Filipa que ela pode ter um transtorno psiquiátrico. Leo desconfia da gravidez de Katinha. Nina ouve quando Danilo confessa sua paixão por Filipa, e reage. Katinha questiona Samuel sobre a presidência da Boaz.

Segunda, 28 de julho

Terça-feira, 29 de julho

Samuel desconfia da pergunta de Katinha. Filipa percebe o clima entre Nina e Danilo. Yara observa Jussara com Alan. Alan pede permissão a Marlon para se aproximar de Jussara. Jaques avisa a Tânia e Vanderson que todos estão sob vigilância até que ele assuma a presidência da Boaz. Lorena elogia Ryan, e Kami sente ciúmes. Chega o dia da festa da Boaz. Mesmo sofrendo, Samuel reafirma a Leo sua intenção de ficar com Katinha. Vanderson chega para buscar Sofia, e Abel garante à menina que ela voltará para casa. Breno anuncia um problema com as peças do desfile, e Abel afirma que irá resolver.

Quarta-feira, 30 de julho

Abel trabalha em sua máquina de costura, e Breno e Samuel o admiram. Patrícia desabafa com Ricardo sobre a rejeição de Jaques. Manuel pede para acompanhar Yara ao desfile da Boaz. Vanderson destrata Sofia. Rosa e Filipa se surpreendem ao verem Abel costurando. Jaques se prepara para tomar a presidência da Boaz, sem saber do acordo entre Abel e Vanderson. Davi acusa Tânia de sabotagem às peças do desfile. Gisele apoia Ayla. O cantor Lui Lorenzo surge afônico para se apresentar na comemoração, e Filipa tenta resolver a situação. Ayla se desespera ao ver Caco no desfile. Marlon conhece Palmeira. Tem início o show de comemoração dos 60 anos da Boaz.

Quinta-feira, 31 de julho

O show de Lui Lorenzo é um sucesso. Ricardo e Rebeca se estranham. Ayla se desespera ao ver Caco conversando com Gisele. Abel faz um discurso emocionado pelos 60 anos da Boaz, e afirma que Jaques jamais será o presidente da empresa. Ayla se esconde de Caco. Vanderson prende Leo no banheiro e pega Sofia. Jaques manda Danilo seguir Vanderson, que parte de carro com Sofia. Vanderson liga para Abel e exige o dinheiro prometido em troca de Sofia. Abel ameaça prender Jaques, Tânia e Ricardo. Nanda questiona a gravidez de Katinha. Leo consegue se libertar.

Sexta-feira, 1º de julho

Leo percebe que está presa na casa de Jaques, e se desespera. Jaques, Tânia e Ricardo observam Leo através das câmeras. Abel, Samuel e Rebeca ficam tensos com a comunicação de Vanderson. Filipa vê Abel e Rebeca abraçados. Jaques sabota o carro de Abel, e Ricardo registra. Leo consegue pedir ajuda a Marlon. Padre Paulo liga para Abel e pede para falar sobre Ellen. Sofia sente medo de Vanderson. Marlon liberta Leo, e os dois vão à procura de Sofia. Danilo teme as consequências da sabotagem ao carro de Abel. Abel e Rebeca sofrem um grave acidente.

Sábado, 2 de julho

Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um grave acidente. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.