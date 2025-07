Regina Casé desabafa sobre morte de Preta Gil: 'Só quero chorar'

A apresentadora Regina Casé usou seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 21, para fazer um desabafo emocionado sobre a morte de sua amiga de longa data, Preta Gil, que morreu no domingo, 20, aos 50 anos, após um intenso tratamento de câncer. Com mensagens e fotos antigas, a apresentadora expressou o luto por quem ela considerava quase como uma filha.

"Quem sabe amanhã eu consiga escrever sobre minha Pretinha. Agora eu só quero chorar mesmo", escreveu a apresentadora nos Stories. "Não consigo dormir e não consigo ficar acordada. Só consigo desaguar minhas lágrimas neste oceano de beleza que foi Preta Gil", disse Regina, enquanto resgatava fotos antigas com a amiga.

Entre as imagens compartilhadas, Regina publicou uma foto de quando Preta estava grávida, ao lado de seu filho, Francisco, com a legenda: "Que sorte uma mãe como essa".

Uma amizade marcada por apoio e carinho

Regina Casé era considerada uma verdadeira madrinha musical para Preta Gil. Foi a apresentadora que, ainda nos anos 2000, acreditou no talento de Preta e a incentivou a seguir carreira de cantora. Os encontros nas noites de karaokê na casa de Regina ficaram marcados na memória de Preta, que sempre falava com carinho da amiga.

"Toda semana a gente ia para a casa da Regina cantar no karaokê. Ela me via cantar e dizia: ‘Preta, você tem uma voz linda, mas tem que ser cantora de verdade’", lembrou em uma participação no programa Conversa com Bial.

Nos últimos meses, Regina Casé esteve ao lado de Preta Gil, inclusive durante sua internação nos Estados Unidos, onde a cantora buscava tratamentos alternativos para o câncer. Preta, em uma publicação nas redes sociais, fez questão de agradecer a presença da amiga. "Te amo, Regina. Toda vez que você vem me visitar, me sinto reenergizada".

O câncer de intestino que acometeu Preta Gil foi descoberto no início de 2023. Durante o tratamento, ela passou por diversas cirurgias e sessões de quimioterapia, além de usar a bolsa de colostomia. Preta não resistiu à doença e morreu nesse domingo, 20.