Raphael Montes justifica true crime: 'Entender a mente dos criminosos'

Raphael Montes justificou que a criação de séries e filmes baseados em true crime são importantes porque ajudam a compreender como funcionam as mentes desses criminosos. O escritor participou do Roda Viva (TV Cultura) desta segunda-feira.

O que aconteceu

Montes abordou o assunto ao ser questionado pela repórter de Splash Fernanda Talarico sobre as críticas que ele recebeu pelos três filmes criados a partir do caso de Suzane von Richthofen. O escritor disse entender "perfeitamente as críticas ao true crime", mas que se "preocupa" quando essas críticas "vêm sem um conhecimento prévio" do trabalho desenvolvido.

Ele rebateu fake news de que Suzane recebeu dinheiro da Amazon ou que os filmes sejam a "versão dela" da história, porque, na verdade, os longas abordam os comportamentos dos três criminosos antes da execução dos pais dela. "Para mim não interessa a violência, mas o que está por trás da violência. Eu entendi que por trás dessa história trágica tem uma coisa muito comum [na sociedade] que é a diferença de classes, a princesa de família rica que conhece o plebeu e, ao contar essa história, eu poderia falar da sociedade paulistana. Quando encontrei o que tinha por trás do crime, foi que quis contar a história".

Raphael, que agora escreve o roteiro de um filme para a Netflix inspirado na história de Elize Matsunaga, reforçou que não é documentarista, por isso suas histórias de true crime também abordam ficção para entender melhor a mente dos criminosos. "Me interessa muito entrar na vivência dessa mulher. Não é defendê-la, mas também não é acusá-la. É entender a complexidade do personagem, que, sim, cometeu um ato monstruoso, mas você pode entender como era esse cenário, entrar um pouco na mente desses personagens tortos e complexos".

Moralidade dos personagens

Em outro momento do Roda Viva, Raphael Montes afirmou que "a literatura de ficção adulta deve muito pouco à moralidade". Para o escritor, os personagens ficcionais devem ser complexos assim como são os seres humanos" que "têm dubiedade e falha de caráter".

Ele afirmou ser "perigoso confundir a opinião dos personagens com a do autor". "Na literatura, é preciso mostrar esse lado cruel, preconceituoso de personagens, mas numa evidente crítica jogando pro leitor a discussão. A leitura é íntima e potente para trazer discussões difíceis. Vivemos um momento de maior vigilância, acho que estamos evoluindo como sociedade, mas ao fazer um livro você deve cutucar o leitor, fazê-lo pensar, refletir".

Escrita pela perspectiva feminina

Raphel Montes também rebateu críticas por trazer em sua escrita uma perspectiva feminina, embora ele seja homem. Na ficção, podemos sim vestir outros corpos e outras mentes. É sobre isso ser um autor de ficção. É contar histórias de personagens que não são você", declarou.

Montes, porém, ressaltou que antes de escrever sobre um tema, o autor deve pesquisar para estar embasado em sua construção. "Em nenhum momento torço para que seja proibido um homem escrever da perspectiva de uma mulher, ou uma mulher da perspectiva de um homem, ou um jovem da perspectiva de um homem mais velho".

Raphael Montes é autor de obras como 'Jantar Secreto', 'Bom Dia, Verônica' e a novela 'Beleza Falal', lançada no streaming da HBO Max.