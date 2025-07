Preta teve apenas um filho, que fez música para ela e acompanhou tratamento

Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos, deixou apenas um filho, Francisco Gil, 30.

Quem é ele?

O artista do grupo Filhos de Gilson é fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller, com quem Preta namorou em meados da década de 1990.

Fran esteve ao lado da mãe durante todo o tratamento. Em dezembro, Preta postou uma foto antes de uma cirurgia complexa, que durou 19 horas, e agradeceu a presença do filho.

Preta Gil e o filho, Fran Gil, em dezembro de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/@pretagil

Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo.

Após o diagnóstico de Preta, o músico mudou o estilo de vida. Ele emagreceu 35 kg e ficou com apenas 10% de gordura. "Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", disse Preta em entrevista à Quem.

Em 2021, os dois lançaram juntos "Meu Xodó", música que teve Fran entre os compositores. A letra retrata a vontade de estar perto de uma pessoa querida, o xodó da outra.

Vejo teu canto tão doce e sereno trazendo pra cá/ Toda a gente que nos faz sorrir/ Pra gente poder misturar/ Que hoje eu só quero sorrir/ Hoje eu quero te encontrar Letra de "Meu Xodó"

Fran teve uma filha aos 21 anos, Sol de Maria, única neta de Preta Gil. À neta, a artista dedicou todo um capítulo de sua biografia "Preta Gil: Os Primeiros 50".

Dedico este livro a Sol de Maria, porque sei que, quando crescer, escutará muitas histórias a meu respeito. Algumas serão mentirosas, outras não. Aqui, eu tenho a chance de contar para ela a minha verdade (e para quem mais viver: meus bisnetos, sobrinhos...) Preta Gil