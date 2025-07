Preta Gil se tornou cantora por influencia de Ivete Sangalo: 'Incentivou'

Preta Gil, que morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino, se tornou cantora por incentivo e influência de Ivete Sangalo, de quem ela sempre foi bastante próxima.

O que aconteceu

Embora seja filha de um dos ícones da MPB, Preta Gil admitiu que iniciou na carreira musical por causa de Ivete. Em relato à Vogue Brasil em 2023, ela explicou que Sangalo a via cantar em rodas e costumava elogiar sua voz.

Ela sempre disse que minha voz era linda, que eu tinha que ser cantora e eu escutei isso durante uns bons anos até tomar coragem. Quando tomei coragem, ela disse que estava à disposição para me ajudar. O que todo mundo fala que Ivete é generosa, não é papinho, é tudo verdade. Se ela não tivesse me incentivado tanto, talvez eu não estivesse aqui. Preta Gil sobre amizade com Ivete Sangalo

Preta se referiu a Sangalo como uma "professora". "A gente sempre teve essa relação de muita amizade, de nos ensinarmos coisas, de fazermos uma pela outra em tudo. Ela tem esse lugar na minha vida, de uma relevância mais que absoluta, de uma relevância definitiva, eu diria".

Gil contou que Ivete foi uma das pessoas que ficou ao seu lado durante o tratamento contra o câncer e que lhe deu forças para enfrentar a doença. "Ela me mandou mensagem no início do tratamento e falou assim: 'Eu sempre te amei, sempre soube como você era importante para mim, mas eu te amo ainda mais e descobri o quanto eu não consigo viver sem você'".