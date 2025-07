Vale Tudo, amiga em comum: como iniciou namoro de Preta Gil e Otavio Muller

Preta Gil, que morreu ontem, aos 50 anos, em decorrência de câncer, foi casada com o ator Otávio Muller, 59, com quem teve seu único filho.

Como foi o relacionamento

Em uma participação no Domingão com Huck (Globo), Preta revelou que se apaixonou por Otávio assistindo a versão original de "Vale Tudo", onde ele interpretava Sardinha. "Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo "Vale Tudo". O Otavio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos."

Novela também faz isso com a gente, desperta desejos, vontades. Preta Gil

Em entrevista à coluna Play, Otávio contou que o romance começou por uma amiga em comum que os apresentou. "Eu estava me separando de uma namorada, com quem eu vivia junto."

A Preta chegou como amiga, cuidou de mim, foi muito legal. Em meio a tudo isso, acabamos nos apaixonando. Otávio Muller

Otávio Muller é o pai de Francisco, filho de Preta Gil. O ator foi o primeiro marido da cantora. Eles ficaram juntos de 1994 a 1995 e da relação nasceu o único filho da artista.

O ator esteve ao lado da ex-esposa durante o tratamento contra o câncer de intestino. "Ele é meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade", disse a artista ao se declarar para o ator em agosto de 2023.