Globo faz homenagem e exibe abertura de 'Vale Tudo' cantada por Preta Gil

A abertura da novela "Vale Tudo" trouxe uma homenagem para cantora Preta Gil — que morreu ontem nos EUA — em sua abertura. O hit de Cazuza (1958-1990) na voz de Gal Costa (1945-2022) contou com a voz da filha de Gilberto Gil, 83.

O que aconteceu

A música "Brasil", interpretada por Gal Costa, foi substituída pela versão cantada por Preta Gil — que era afilhada da baiana. Ao final da introdução, ainda foi exibida uma imagem da artista para coroar a homenagem.

Preta Gil chegou a ser indicada pela dramaturgia da TV Globo para cantar o tema de abertura. Houve uma negociação com a artista, mas ficou decidido que a versão com Gal Costa seria a utilizada.

No lançamento de Vale Tudo, em março passado, Preta foi convidada para cantar o tema de abertura no Domingão com Huck. A medida foi uma homenagem da TV Globo para a artista — que acabou ficando marcado como sua última apresentação na televisão.

Esta não foi a primeira vez que a voz de Preta Gil embalou uma novela da Globo. Em 2023, a cantora cantou ao lado de Ivete Sangalo e Duda Beat na abertura do remake de "Elas Por Elas".

Assista à abertura de "Vale Tudo" na voz de Preta Gil: