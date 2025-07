Gominho, Dieckmann e mais: Preta teve apoio de famosos durante tratamento

Preta Gil morreu, aos 50 anos, neste domingo. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e, desde então, lidou com cirurgias, sessões de quimioterapia e cirurgias. Ela deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos.

Durante seu tratamento, Preta contou com o apoio de amigos famosos. Além da doença, ela também precisou lidar com o fim do seu relacionamento de 7 anos com Rodrigo Godoy.

Uma das pessoas que mais esteve com Preta foi Gominho. Quando ela foi diagnosticada, ele chegou a pedir demissão do trabalho para ficar ao lado da cantora e demonstrar seu apoio.

Carolina Dieckmann também demonstrou seu apoio e amor a Preta durante este processo. Antes da última cirurgia da cantora, a atriz fez uma declaração para ela nas redes sociais. "Minha Pre, estou com você mesmo quando não estou, porque o amor é o nosso lugar... hoje, todo bem do mundo é para você".

Fernanda Paes Leme fez visitas para Preta durante o seu tratamento. O cantor Duo Marinho também esteve perto da cantora.

Antes de morrer, Preta agradeceu o apoio dos amigos. "Vocês fazem a diferença na minha vida, meus amigos amados!", disse, em março de 2023, dois meses depois de ser diagnosticada.

Atualmente, a cantora estava nos Estados Unidos, onde passava por um tratamento experimental. Gominho e Carolina Dieckmann chegaram a homenageá-la no dia de sua morte, que aconteceu no Dia do Amigo.