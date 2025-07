Por que os gatos 'amassam pãozinho'? A ciência tem as respostas

Quem tem gato provavelmente já viu o momento em que o bichano faz um movimento de "amassar pãozinho". Isso ocorre quando ele coloca as patas dianteiras em algum lugar e aperta a região abrindo os dedos, como se estivesse massageando o local.

Segundo a pesquisadora Mikel Delgado, consultora de comportamento felino com pós-doutorado na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia, o ato de amassar já nasce com os gatos, e isso pode ser visto já quando eles são pequenos.

"É um provável retrocesso ao comportamento feliz dos dias de quando eram filhotes. Amassar é o que os gatinhos fazem quando estão mamando, para estimular a liberação do leite da mãe", disse a cientista ao portal Rover.

O movimento durante a amamentação também pode ser usado como uma forma de comunicação entre o gatinho e a mãe, já que os gatos possuem pequenas glândulas odoríferas nas patas e, quando amassam, são liberados feromônios usados para se comunicar.

"Amassar a mãe libera feromônios associados à ligação, identificação, estado de saúde e muitas outras mensagens. Um deles, conhecido como 'feromônio apaziguador de gatos', é liberado pelas glândulas sebáceas ao redor das glândulas mamárias", explica um artigo do site The Conversation.

Ok, então por que gatos adultos fazem?

De acordo com a professora Susan Hazel e a pesquisadora Júlia Henning, da Escola de Ciência Animal e Veterinária da Universidade de Adelaide, existem outros motivos associados ao "amassar pãozinho".

Segundo elas, a primeira resposta está em um fenômeno chamado neotenia, que é quando animais adultos mantêm traços ou comportamentos infantis. No caso dos gatos, a possibilidade é de que eles façam a ação para mostrar aos seus tutores que os amam —exatamente como os donos costumam pensar.

É como se eles dissessem "você faz parte do meu grupo social" e "me sinto confortável aqui", especialmente se são recompensados com carinho ou comida depois disso.

Gatos também costumam amassar quando estão querendo "amaciar" o lugar onde vão dormir para deixá-lo mais confortável. Ao mesmo tempo, fazer isso com muita frequência pode ser sinal de compulsão ou de que eles estão com algum machucado ou estressados.

Fica o alerta. Nesse caso, o ideal é procurar um veterinário.