PLAVE, HUNTR/X, Saja Boys: animações são o momento no K-pop

Para alegria de muitos e tristeza de outros tantos, o maior hit do momento no mundinho K-pop são duas músicas cantadas por animações dos grupos fictícios HUNTR/X e Saja Boys, protagonistas do hit da Sony/Netflix "Guerreiras do K-pop".

Ninguém esperava tamanho sucesso, nem mesmo os artistas envolvidos no projeto, mas as sete músicas da trilha sonora do filme estão no Top 50 Global do Spotify. "Golden" e "Soda Pop" ("Meu Pequeno Guaraná" no Brasil) são, respectivamente, #1 e #2 lugar nos charts sul-coreanos, superando grupos gigantes, como Blackpink.

O sucesso de grupos fictícios tem incomodado fãs de alguns grupos reais, que esquecem que as animações não são feitas por IA. Atores e cantores reais deram voz a esses grupos e estão vendo pela primeira vez suas vozes conquistando milhões de pessoas, mesmo que no imaginário coletivo a voz seja de um desenho.

Esse é o caso do PLAVE. O grupo faz shows e participa de programas de TV, com os cinco artistas que dão vida a Noah, Bamby, Yejun, Eunho e Hamin. Eles também escrevem e produzem as canções e prezam pela discrição. Recentemente, houve uma tentativa de vazar as reais identidades dos integrantes e eles pediram para que não arruinassem o projeto cujo foco são as animações e a história criada.

Será que vem aí um boom de grupos animados ou a ideia tem tudo para se tornar um problema a longo prazo. Afinal, as turnês e divulgação dependem de mais infraestrutura e muito mais tecnologia.

A barreira linguística pode ser muito grande para expressar tudo, mas juro que amei genuinamente cada momento desta viagem. Cada visita, cada lugar me emocionou. E do fundo do coração, peço sinceras desculpas novamente se fiz alguém se sentir incompreendido ou magoado de alguma forma. Essa nunca foi minha intenção. Joong Archen, ator tailandês veio ao Brasil para fanmeeting de 'The Heart Killers' e acabou fazendo um comentário em live comparando o país com o México que desagradou parte dos fãs

Livro da semana: "Herdeiras do Mar"

"Herdeiras do Mar" tem o poder de tocar o leitor com a história de Hana e Emi em uma trajetória de dor e amor fraternal.

Escrito originalmente em inglês, pela americana com ascendência sul-coreana Mary Lynn Bracht, o livro foi lançado em 2018 como "White Chrysanthemum" (Crisântemo Branco) e chegou ao Brasil em português em 2020, primeiro como lançamento inédito da TAG Livros e, posteriormente, divulgado pela Editora Paralela.

Fenômeno mundial, a obra apresenta, em cerca de 300 páginas, uma trama geracional, com duas irmãs no centro de uma guerra que devastou a Coreia durante a ocupação japonesa e fez milhares de mulheres sul-coreanas servirem de "mulheres-conforto", abusadas sexualmente pelo exército japonês.

A perspectiva feminina das protagonistas diante de um cenário de devastação e a culpa que ambas as irmãs carregam é o que faz a história ser tão bonita, tocante e importante. Bracht, que fez mestrado em escrita criativa, viveu em uma comunidade de expatriados sul-coreanos nos Estados Unidos e, assim, resolveu escrever sobre a história cruel das "mulheres-conforto".

Além disso, a obra nos mostra outra realidade feminina do país: a das haenyeos, mulheres que mergulham sem qualquer equipamento de respiração e colhem frutos do mar na ilha de Jeju, no sul do país. Desde criança, elas treinam no mar, a prender a respiração. Em 2016 elas foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Momento Dramas

"A Cidade e a Lei"

Depois de três anos, um dos queridinhos das dorameiras, Lee Jong-suk, retorna como um dos advogados protagonistas de "A Cidade e a Lei", onde acompanhamos um grupo de colegas que dividem o mesmo prédio e se reúnem para comer e comentar seus casos. É uma espécie de 'Hospital Playlist' com advogados e conta com um elenco de peso, além da química interessante entre o casal principal, interpretado por Jong-suk e Ga-young. Destaque para as comidas do grupo! "Law and the City", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Lee Jong-suk e Moon Ga-young | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

"A Esposa do Meu Marido"

A versão japonesa do drama sul-coreano mais popular ano passado está fazendo sucesso pelas modificações que deixaram a trama ainda mais interessante. Com dez episódios ao invés de dezesseis, acompanhamos o drama de Kobe Misa, que está com câncer terminal, quando descobre que foi traída pelo marido e pela melhor amiga e acaba morta. Mas ela volta no tempo --de forma "mágica"-- para se vingar. Takeru Sato brilha como Wataru. "Marry My Husband", 2025 | Criação - Amazon Prime | Elenco - Takeru Sato e Fuka Koshiba | Onde - Prime Video | País - Japão

BoysLove: "Desire"

Um dos BLs mais aguardados pelos fanfiqueiros que amam omegaverse finalmente estreou e só poderia ter vindo da China! Eles adaptaram um dos webtoons mais famosos do gênero, onde os personagens são divididos em alpha, betas e omegas (e ainda inserem novidades aqui!) e possuem características de lobos e suas alcateias. Homens podem engravidar, o cheiro é um dos fatores mais importantes para identificação e relacionamentos e a série é pioneira nessa abordagem."Desire", 2025 | Criação - Youku | Elenco - Huang Xin e Qiu Ding Jie | Onde - VIKI | País - China

GERAÇÕES K-POP

HUTA: Minhyuk brilha como rapper do BTOB e em sua carreira solo

Lee Minhyuk, ou HUTA como é conhecido em sua carreira solo, faz parte de um dos grupos mais longevos e com melhor vocal line do K-pop, o BtoB (Born To Beat). Parte da transição entre a segunda e a terceira geração, o grupo debutou em 2012 e segue ativo até hoje —agora com a própria gravadora.

Em 2023, após não renovarem seus contratos com a Cube, empresa onde ficaram por 11 anos, Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik e Peniel fundaram a BTOB Company, nova casa dos projetos solo e em grupo dos integrantes.

Minhyuk, que lançou sua carreira solo em 2019, é conhecido por seu talento como rapper e dançarino, mas também por seu tanquinho. O apelido HUTA veio antes mesmo de o rapper debutar no grupo e ser escolhido para ser sua nova identidade artística como solista desde então.

Tanto no grupo quanto nos projetos solo, Minhyuk é multitalento: ele é letrista e ajuda na composição e produção das músicas. Seu último disco, "BOOM" (2022), foi todo escrito e produzido por ele. Seu próximo trabalho, "HOOK", sai hoje e é um EP com participação total do artista. Curiosidade: a faixa-título se chama "BORA", em português mesmo, e teve influência do funk carioca.

UOL estreia mininovela com personagem carismática

Estreou no UOL Flash "Além do Toque", novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal.

Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim.

"Além do Toque", 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash

ASSISTA

