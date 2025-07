'Pânico generalizado': Preta estava nos EUA com Caetano no 11 de setembro

Preta Gil esteve Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu o atentado terrorista no país. A cantora morreu ontem, aos 50 anos.

Na autobiografia "Preta Gil: Os Primeiros 50", ela falou sobre o assunto e contou estar no país ao lado de Caetano Veloso, em Los Angeles, para o Grammy. "Ele ia receber um prêmio em nome dele e de meu pai. Meu tio iria até se apresentar naquela noite. Como meu pai não podia ir, pediu para eu ir representá-lo. Fomos, então, eu e meu irmão Bem. Estávamos todos lá e aí rolaram os atentados... É uma situação na qual você se sente em um filme."

A gente em Los Angeles e aquele medo de um avião cair em cima de nós. Rolou um pânico generalizado e fomos todos para o quarto do tio Caetano, numa espécie de vigília, e ficamos assistindo ao noticiário na TV, falando com nossas famílias no Brasil, para tentar tranquilizar a todos. O espaço aéreo de Los Angeles estava fechado e não tinha como voltar. Meu filho estava no Brasil, rolava uma sensação de impotência, de 'nunca mais vou vê-lo'.

Preta Gil

Para sair do país, Preta conta que a Universal — gravadora de Caetano Veloso — montou uma "verdadeira operação". Eles foram levados ao México para, depois, voltarem ao Brasil. "Então, passamos pela fronteira, chegamos a Tijuana, e, em um pequeno aeroporto, pegamos um avião até a Cidade do México. Tijuana é bem coisa de filme também. Você atravessa e é outra realidade. Ficamos um dia na Cidade do México, dormimos lá e acabamos saindo para jantar em um clima de 'conseguimos sair dos Estados Unidos'. Uhul! No dia seguinte, pegamos um voo Cidade do México-Brasil."

Morre Preta Gil

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. A remissão não é sinônimo de cura. É preciso que a remissão dure pelo menos cinco anos.

Contudo, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados, marcando a volta da doença em diferentes partes do corpo. Ela descobriu novos tumores em diferentes partes do corpo: em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou. Preta Gil

Em abril de 2025, Preta a revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.

A cantora foi vista chegando de cadeira de rodas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde embarcou para os Estados Unidos. Preta recebeu o apoio e carinho de fãs que estavam no local.